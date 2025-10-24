Lola Young – I´m Only F**king Myself Schon mit ihrem zweiten Album „This Wasn´t Meant For You Away“ und dem Hit „Messy“ ist Lola Young blitzschnell aufgestiegen zu einem der wichtigsten Pop-Stars unserer Zeit. „I´m Onliy F**king Myself“ ist der Nachfolger und es ist ihr vielseitigstes Werk geworden.

Das Ganze in mehrere Hinsichten. Allen voran, in ihren Texten, denn diese sind weit weg von glattpolierten Pop, denn man oft kennt. Loly Young will in ihren Texten sich nicht anbiedern und allen gefallen. Sie rechnet mit toxischen Beziehungen ab und zeigt manchmal ironisch, dass sie selbst bestimmt was mit ihrer Seele und Körper passiert. Eine klare Anspielung ist das Cover zu sehen wo sie neben einer Sexpuppe sitzt. Musikalisch ist „I´m Only F**king Myself“ auch breit und nicht gemütlicher und harmloser Pop.

„F**K Everyone“ erinnert einen an „Abcdefu“ von Gayle und „One Thing“ ist dann Pop mit fast tropical-Sound und eigenständigen Sprechgesang. Manchmal ist es aber auch Pop in Reinform wie „Walk All Over You“ und dennoch drückt sie ihren eigenen Stempel auf. Diese Eigenart zeichnet sich dahin aus, dass ihre Musik immer unkonventionelle Art hat ihre Songs zu arrangieren. Aber auch dass sie sich unterschiedlichem Genre zu Eigen macht, ist ungewöhnlich und deswegen verwundert es auch nicht dass sie mit „Spiders“ ein schüchternen Grunge-Ballade auftischt.

Man merkt das Lola Young nicht jeden gefallen will, aber sie ist gekommen um zu bleiben und einer der wichtigsten Pop-Stars der Welt zu werden.

Erschienen bei: Island / Universal