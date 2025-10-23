Saint Etienne – International

Es ist traurig aber „International“ ist dass letzte Album von Saint Etienne. Nach 36 Jahren beendet die britische Band ihre interessante Karriere. In dieser langen Zeit haben sie sich ein Namen gemacht und eine tolle Melange aus Indie-Pop, Disco, Easy Listning, Lounge und Synthie Pop abgeliefert.

Dabei konnte man immer die Band-DNA heraushören und dennoch waren die ganzen Alben, darunter Klassiker wie „Foxbase Alpha“ , „Tiger Bay“ oder „Good Humor“ alle unterschiedlich. Und nicht zu vergessen, ihre tolle Cover-Version von Neil Youngs „Only Love Can Break Your Heart“. Ach ja, man wird Saint Etienne vermissen. Jetzt wischen wir erst einmal die Tränen weg und widmen uns dem Abschieds-Album „International“.

Dieses ist ein wirkliches Dance-Album, dass seine Zuneigung zur Disco-Musik nicht verschweigt. Im Gegenteil, die Liebe wird offen gelebt. Auch haben die Songs oft ein sonniges Gemüt und die Melodien sind groß und griffig. Bei so einem letzten Tanz und Party lädt man auch Gäste ein und so ist es auch auf „International“.

Beim Opener „Glad“ sorgt der Chemical Brother Tom Rowland für kräftige Beats ohne diesen Lied zu überlagern oder gar den Gesang von Frontfrau Sarah Cracknell zu überschütten. Der ehemalige Haircut 100 Sänger Nick Heyward singt bei „Go-Betweens“ und Vince Clark hat den Sound bei Two Lovers“ erschaffen und dennoch ist der Song lasziv. Erol Alkan hat einen leichten Sound erschaffen, der nach balearische Sound klingt.

Man muss festellen dass auf dem letzten Opus viele kleine Hits gibt, wie „Take Me To The Pilot“ und einen passenden Schlußlied „The Last Time“. Nach diesem letzten Ton, bemerkt man dass es schwer sein wird, ein Leben ohne die Musik von Saint Etienne sich vorzustellen.

Erschienen bei: Heavenly Recordings / PIAS

http://www.saintetienne.com/