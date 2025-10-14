C´mon Tigre – Instrumenta Ensemble – Soundtrack for Imaginary Movie Vol.1

Seit mehr als zehn Jahren sind C´mon Tigre schon als Band aktiv und man muss sagen dass es mit ihnen nie langweilig wird. Der Hauptgrund dafür ist dass sie musikalisch vielseitig sind und sich auch mal etwas trauen. So haben sie schon Fußball-Songs geschrieben, die gar nicht klingen wie für das große Station-Hymnen und dennoch einen mitreißen.

Ihr neuster Clou ist das vorliegende Werk „Instrumenta Ensemble – Soundtrack for Imaginary Movie Vol.1“, ein Soundtrack für einen Film den es nicht gibt. Dazu gibt es auch noch zwei verschiedene Versionen. Eine Ausgabe ist digital und dann gibt es auch eine klassische Vinyl-Version. Dabei unterschieden diese sich auch anhand der Titelliste. Wobei es schon Stücke gibt, die auf beiden Varianten zu finden sind.

Mutig sind beide und auch beide klingen wirklich wie Filmmusik. Mal sind es weitläufige cineastische Momente wie „Downfall“. Manchmal gibt es auch mittelgroße feine Orchester-Bläser Sounds wie „Something New“, welches später dann auch noch jazzigen Groove entwickelt. Manchmal gibt es auch Avantgarde und in anderen Augenblicken hört man Sounds aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Ein paar Samba-Sounds, dann asiatische Klänge und manchmal kann man sogar Afro Sounds hören. Wobei diese Liebe zu den globalen Klang-Universum haben sie schon auf den vier Langspieler zuvor.

Man muss aber gestehen das „Instrumenta Ensemble – Soundtrack for Imaginary Movie Vol.1“ das Album ist welches am wenigsten im Ganzen vorher. Aber dieses Album hat die Eigenschaften die man von C´mon Tigre schätzt, nämlich die Neugierde Musik zu erforschen, finden und zu formen und dabei Genre-Scheuklappen zu ignorieren.

Erschienen bei: CMT

https://www.cmontigre.com