Monteceneri – DUE

Monteceneri ist ein Trio aus Milan und zuvor haben die Musiker, in kleinen Bands gespielt. Ihr gemeinsame Band hat im April 2021 den Song „Plan O“ in die digitale Umlaufbahn gebracht. Ein Jahr später schoben sie den Titel „Evo“ nach. Anfang diesen Jahres ist das erste Album „DUE“ veröffentlicht worden.

Zwar ist dieses Album mit vier Songs ein wenig überschaubar geraten. Wobei die Lieder kein kurzes Vergnügen sind und mindestens sieben Minuten lang sind. Der Opener „Call of the Void“ bringt es sogar auf über neun Minuten. Aber auch musikalisch ist hier nicht ein kurzes Vergnügen. So ist das Eröffnungsstück ein atmosphärisches Post Rock Stuck, welches aber so klingt als hätten die Trip Hop Helden Massive Attack sich dem Genre gewidmet. Es ist also ein Sound entstanden der mehrere Schichten hat und auch flächige Sounds zu bieten hat. Aber es hat für dieses Genre auch einen gewissen Groove, der sich versteckt seinen Weg sucht. Vor allem taucht man bei diesem besagten Song ziemlich tief ein.

„Bei „Paul Holy Hands“ erlebt man anfangs elektronische Frequenzen, die fast ein wenig stressig anmuten. Doch danach erlebt man kraftvolle Arrangements die aber doch Leichtigkeit haben und mit ein wenig Phantasie kann man auch Pink Floyd, als Pate erkennen. „Palm Hero“ ist klanglich am dicksten aufgetragen und hat auch eine ordentliche Schippe Noise und hat ein Wortbeitrag, die wie Nachrichten klingen.

Das Schlußlied „Psknss“ hingegen ist dass versehentlichste und entspanntes Lied und klingt wie ein vergessenes Lied aus der „Rock Action“-Platte von Mogwai. Monteceneri haben mit „DUE“ zwar jetzt nicht viele Songs aber sie präsentieren dem Post-Rock sehr vielseitig.

Erschienen bei: Lady Lovely Label



https://monteceneri.bandcamp.com/