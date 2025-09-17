Goblyns – Three Sisters

Goblyns ist kein Trio, welches aus Schwestern bestehnd, aber die Anzahl ist richtig. Die Band kommt aus Berlin und hat mit „Three Sisters“ ihr zweites Album innerhalb eines Jahr nachgeschoben. Das Debüt „Hunki Bobo“ deutet es schon an, dass man hier eine Band erlebt, die den Rock mögen.

Beim neuen Album haben sie es aber verfeinert und vor allem den Sound verdichtet. Wobei es kein musikalischer Dickicht ist, es gibt immer Songs die Luft hereinlässt, wie dass Stone-rockende „Hotrod“.

Auffallend ist, dass die kaum Gesang vorhanden ist und man diese kaum vermisst. Ein Hauptgrund dafür ist dass die Musik immer feine Wendungen hat und man immer wieder etwas neues entdeckt. Vor allem sind die Lieder und das ganze Album immer irgendwie im Fluss. Es stockt an keinem Augenblick und vor allem man wird mitgerissen. Auch die Tatsache dass „Three Sisters“ in den siebziger Jahren hätte veröffentlicht werden können.

„Christof Waltz“ (kein Schreibfehler) hat beispielsweise einen schönen Groove und könnte auch von einer Band wie The Allman Brothers stammen. Musikalisch sind Goblyns dann auch spannend, zwischen Psychdelischem gibt es auch Stoner Rock und Blues und Fuzzy Gitarren und manchmal geht es auch krautig zu, wie bei „Gelb“. Bei so einer Vielseitigkeit geht es bei wenigen Bands zu und wenn dann fällt einen am ehesten Motorpsycho ein.

Kommen wir dann nochmal zu den Liedern bei dem Gesang vorhanden ist. „With You“ ist ein entspanntes Lied, welches Kalifornische Sonne in sich trägt. „The Move“ hat eine gute Gitarrenarbeit und es sind dezente Harmonien vorhanden und dennoch biedern diese sich nicht simpel an. Mit „Three Sisters“ beweisen Goblyns dass man von dieser Band noch viel erwarten darf.

Erschienen bei: Crazysane Records

https://goblynsband.com/