Adrian Sherwood – The Collapse Of Everything

Adrian Sheerwood ist einer der wichtigsten Produzent für Dub-Musik. Aber er ist auch ein ewiger Grenzgänger und eine umtriebiger Musikfan. Mit seinem Label In-U Sounds hat er vielen Bands Anfang der Achtziger einen Karriereschub gegeben. Es waren meistens Bands die Post-Punk, Noise und Dub verbanden. Man kann festhalten, Sherwood hat nie langweile Musik veröffentlicht.

Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass er seinem ersten eigenen Album „Never Trust A Hippy“ erst 2003 heraus gebracht hat. Doch seitdem hat er viele Platten hetrausgebracht, mal in Zusammenarbeit mit anderen Musikern aber auch alleine. Das vorliegende neue Werk „The Collapse Of Everything“, ist auch im Alleingang entstanden. Auch hier steht der jamaikanischer Bassspund im Vordergrund aber es bleibt auch ein Musiker der seine Fühler weit ausstreckt.

Der Opener und zugleich Titelstück bewegt sich aber auch im leicht luftigen Jazz Gefilden, mit verträumten Latin-Elementen . Experimentell geht es bei Adrian Sherwood immer zu und so ist „The Well Is Poisoned“ mutiger Dub der ordentlich Platz und Hall bekommt und Geräusche in die Weite ziehen. Bei „Spaghetti Best Western“ ist der Name Programm und auch wenn es hoch gegriffen klingt, aber Ennio Morricone steht hier Pate. Trotzdem i findet man aber die Handschrift des britischen Musikers. Beim Schlußttrack „The Grand Designer“ sind die Dub-Klänge ein wenig flinker und ist durchaus ciineastische veranlagt und könnte in einem Agenten-Film passen.

Adrian Sherwood ist zwar mittlerweile 67 Jahre, aber man sein Alter nicht an. Es liegt daran dass er nach all den Jahrebn noch immer Neugierig ist und er die Musik noch immer erforscht und entdecken will. Das macht „The Collapse Of Everything“ so spannend und treibend.

Erschienen bei: On-U Sound

https://www.adriansherwood.com/