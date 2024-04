Rome – Gates Of Europe

Vor circa zehn Jahren hätte keiner geahnt wie instabil Europa geworden ist. Die Werte wanken, es scheint so als würde unser Kontinent in einem schlechten Zustand zu sein. Spätestens seit dem 24 Februar 2022 als Russland , die Ukraine angegriffen hat, erleben wie verwundbar Europa ist.

Seitdem haben viele Künstler Stellung bezogen und dieses auch zum Thema in ihrer Kunst genommen. Auch Jérôme Reuter alias Rome hat nun ein ganzes Album über Europa und vor allem dem Ukraine-Krieg produziert. „Gates O Europe“ heißt es und es hat eine traurigen Grundtenor was bei diesem Thema auch keinen wundert. Es ist auch oft bedrückend was auch an den Sprachfetzen liegt, die hier benutzt werden. Es sind Teile von Interviews oder Nachrichten, welches der Luxenburger-Musiker hier eingebaut hat und die Sorgen auch dafür dass die Botschaften eindringlich wirken.

Das ist auch wichtig, denn die Botschaften sind dringlich und man hat auch das Gefühl dasss dieser Krieg ein wenig in Vergessenheit zu geraten. Musikalisch ist es durchaus gemischt, da gibt es Dark-Wave Momente aber auch Neo-Folk Momente und manchmal kann man die Musik von Deine Lakaien und Wolfsheim finden. Nur mit dem Unterschied dass der Gesang nicht so prägnant ist und auch die Musik hat weniger Synthie-Elemente. Aber es ist ein ähnlicher Pathos dabei und das passt zu diesem wichtigen Thema.

Erschienen bei: Trisol Music

romepage.org