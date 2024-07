C´mon Tigre – Habitat

Im Prinzip passt der Albumtitel „Habitat“ des vierten Album von C´mon Tigre wunderbar. Die Musik des Kollektives ist ein wenig wie ein Habitat. Es ist ein Lebensraum, der immer im Wandeln ist und das hört man bei der Musik immer wieder.

War ihr Debüt „ C´mon Tigre“ ein wilde Mischung aus Afrobeat, aber auch aus Bands wie TV On The Radio und bei dem vorliegenden vierten Album „Habitat“ bewegen sie sich in einem klanglichen Dickicht. Diesmal ist die Musik noch viel mehr zugewuchert. Es ist aber auch andere Musik, denn hauptsächlich wimmelt es hier vor allem Funk-Musik. Aber eine die nicht denn Klischee entspricht, aber eine die auch sich immer wieder ihren Weg sucht. Dabei hört man manchmal Afrobeat / Afro-Funk und auch viele Geräusche die man im Urwald vermuten würde. Auch aus diesen Sounds werden dann Funk-Momente heraus destilliert.

Über kurz oder lang denkt man dann an zwei Alben als Refrenz denken. Das eine ist „Remain In Light“ von den Talking Heads und auch Talking Heads Mastermind David Byrnes Zusammenarbeit „My Life In The Bush Of Ghosts“ mit Brain Eno. Beides Album, die auch die gleichen Zutaten verwendet haben wie es C´mon Tigre auf „Habitat“ umgesetzt haben.

Auch die Freigeistigkeit ist ähnlich, denn wie gewagt sie hier mit dem Rhythmus balanciert wird. Aber auch wird gekonnt mit Brüchen gearbeitet und so hört man dann auf einmal ein Klangbett mit schönen Soul-Gesängen. Manchmal tauchen auch mehrere Bläser auf und selbst wirbelnde Xylophon-Klänge findet man. Auch elektronische Kleinteile und Sprachfetzen tummeln sich hier. Es ist sehr viel los in diesem Habitat und man kann wahrlich viel entdecken.

Erschienen bei: Intersouni

https://www.cmontigre.com/