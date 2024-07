Malummi – The Universe Is Black

Der Albumtitel „The Universe Is Black“ deute es schon an, bei dem neuen Album von Malummi geht es sozialkritisch zu. Im Grunde handeln die meisten Texte von Beziehungen in jeglicher Art und Weise. Beziehung zu Menschen aber auch zur Gesellschaft.

Beide Varianten sind komplex aber die Musikerin versucht es in ihren Texten zu entwirren. So ganz bekommt sie es nicht hin, aber die Wirrungen von Beziehungen in einfachen Worten zu erklären, ist nahezu nicht möglich. Leichter ist es da die Musik von Malummi zu erklären. Es ist etwas süße vom Pop, was aber auch an der meist lieblichen Stimme von Malummi liegt. Aber es sind auch Indie-Gitarren Rock dabei. Meist ist dieser ein wenig spröde aber nicht abweisend.

Beim Titelstück wird es gar richtig opulent, mit anfänglicher Gitarre und dann stapeln sich die Sounds, hippeliges Schlagzeug, Chore und ihr Gesang. „There Is No Thing“ ist schon ein wenig avantgardistisch und dennoch beeindruckt dieser Song mit der Wucht. Bei „Bones“ geht es klar rockiger Song und klingt dabei manchmal wie eine Mischung aus PJ Harvey und Courtney Barnett.

Das sind durchaus sinnvolle Referenzen, die gerade beim musikalischen passen. Wobei der Gesang meist sanftmütiger ist, aber dass passt ganz wunderbar zum Indie-Rock passen und so einen guten dezenten Kontrast bieten.

Erschienen bei:Irascible Records

https://malummi.bandcamp.com/album/the-universe-is-black