In den heutigen Zeiten ein Album „Golden Years“ zu betiteln, kann schon Erwartungen wecken. Man vermutet das Themen zur Welt-politische Lage behandelt werden, frei nach den Motto „Putin-Trump und Co regieren die Erde und die goldenen Jahre sind vorbei“ Es kann also nur bergab gehen.

Das neue Tocotronic Album hat diesen Titel und ist dennoch nicht politischer geworden, wenn dann nur im sehr kleinen. Es ist auch nicht pessimistischer als all die zwölf Vorgänger geraten. Vielleicht ist „Golden Years“ ein wenig Mut spendender geworden und so singt Dirk von Lotzow „ es gibt noch etwas zu erledigen“ bei „Bleib am Leben“ und dazu sind die Gitarren leicht bratzig, so wie vielleicht damals 2005 und dazu erklingt ein buntes Keyboard-Spiel.

Also doch mehr Zuversicht? Ein wenig schon, denn es wird auch Tipps wie „Vergiss die Finsternis“ gegeben. Manchmal aber besingen sie auch in Formen von Poloroid-Bildern. Ein Beispiel ist dass Titelstück, in dem ein Fahrt nach Recklinghausen besungen wird und die Band im schön geschmückten Indie-Folk und Gitarren-Pop musiziert. Bei „Ein Rockstar stirbt, zum zweiten mal“ ist die Band zornig wie in den Neunziger Jahren. Dieser Song hat aber nichts mit der Trennung von ihrem jahrenlangen Band-Kollegen Rick McPhail zu tun. Diese haben sie gut überstanden und irgendwie hat man ein wenig dass Gefühl dass drei drei jetzt unbewusst wieder ein wenig zu ihren Wurzeln zurück kehren. Klar, sie schrammeln nicht mehr wie in den Anfangstagen, aber es lärmt schon geschmackvoll.

„Wie ich mir selbst entkam“ hat schon mehr Kraft und gediegene Wucht und so hätte er auch auf den famosen „K.O.O.K“-Album stammen können. Wobei sie auch ihren Schönklang, den sie sich in den letzten Jahren angeeignet haben, bei behalten haben. Bei „Bye Bye Berlin“ ist ihn sogar ein richtiger Hit gelungen, dieser ist schnell im Kopf und man summt ebenso schnell mit. Das ist dann doch eine Verwunderung und eher selten im klanglich großen Tococtronic-Universum. Es bewiest aber dass die Band auch nach über dreißig Jahren immer noch spannend sind, textlich als auch klanglich.

Erschienen bei: Rock-o-Tronic / Epic / Sony Music

https://www.tocotronic.de/