Erobique & Jacques Palminger – Songs for Joy auf der Veddel

2009 haben Erobique & Jacques Palminger bereits ein Album namens „Songs For Joy“ aufgenommen. Damals haben sie Songs erschaffen aus Texten die sie nach einen öffentlichen Aufruf, zugesandt bekommen haben. So betrachtet waren es damals schon alles Fremd-Kompositionen und die beiden musikalischen Tausendsassas haben daraus Songs geschrieben und mit „Wann strahlst Du?“ sogar einen Hit erschaffen.

Jetzt ist der Nachfolger „Songs for Joy auf der Veddel“ draussen und das Konzept ist gleich geblieben. 200 Songschreiber privater Natur, haben „& Jacques Palminger mal mehr und weniger poetische Lyrics gesandt. Herausgepickt haben sie 18 Texte und habeninnerhalb von zwei Wochen in dem offenen Studio in Veddel daraus Songs gemacht. Und was für tolle Songs es geworden sind. Man merkt dass Erobique & Jacques echte Könner in Songs arrangieren sind. Es sind vollmundige Songs geworden, die zwischen funkelenden Pop, treibenden Chanson, souliger Disco-Sound aber auch klischeefreiem Schlager, sich bewegen.

Dabei gibt es so unheimliche viele schöne Lieder, dass man jedes der 18 Exponate hervorheben müssten. Der Einstieg „Wenn ich könnte, würde ich singen“ ist so ein lebensbejahenden Song, der zwischen Chanson und Soul pendelt. Der „Pfadinfinder Song“ ist toller Pop von Kids für Kids. „Freiheit“ ist Pop und Nothern-Soul, der einen mitreißt und dazu eine tolle Message hat.

„Wildes, Buntes Leben“ ist Grand-Prix Schlager der irgendwo zwischen Mary Roos oder Joy Flemming lebt. „Neredesin“ ist melancholisch, geheimnissvoll und orientalisch. „Noch ist es Sommer“ kommt mit einem Kinderchor daher und ist aber durch der fröhlichen Melodie ein Sommer-Hit. Ebenfalls einfach aber wirkungsvoll ist „Discoroller“ bei dem Disco im Vordergrund steht. Es gibt eine Hommage an „Bert & Ernie“ und dabei geht es dass Unterschiede einen verbinden. Es ist so erstaunlich wie toll simpel und dennoch raffiniert jedes der Songs ist.

Tolles Konzept und tolles Album! Gerne eine Fortsetzung!

Erschienen bei: A Sexy / Broken Silence

https://www.facebook.com/Erobique/?locale=de_DE