Bachratten – Durch Dich Durch

Man vermutet dass es sich bei dem Quartett Bachratten um eine Punk-Combo handelt. Mit dieser Vermutung liegt man nicht soweit entfernt. Die Band aus Kassel macht noisigen Indie-Rock, der auch einige Garage-Rock-DNA in sich trägt.

Wenn man diese Mischung ließt, dann kann man sich auch sicher sein, dass Harmonien nicht ganz oben steht, im Sound von Bachratten. Der Gitarrensound hat immer einen ordentlichen Twang-Sound, dass Schlagzeug darf auch mal scheppern, der Bass muss nicht immer eine Punktlandung hinlegen. Die Stimme von Sänger Yusuf Dapgin singt auch eher mit dem Herzen als mit dem Gehirn. Meist ist der Gesang ein wenig schnodderig und es passt dann auch zum krachigen Garage-Klang.

Alles zusammen ist viel Leidenschaft und Spaß an der Musik zu spüren. Das springt auch auf den Hörer über und so sind viele Songs sicherlich ein Soundrack für unbeschwerte Momente. Was aber die Sache ein wenig erschwert, ist dass man nicht sofort ein Hit auf zu spüren ist. Dabei gibt es jede Menge Songs die charmant und herrlich eigen sind.

Der Opener „Sugarmama“ ist Lo-Fi mit Wall-Of-Noise und „Streichelzoo“ ist ein kurzes klassisches Garage-Rock-Stück. „Hausparty“ ist charmant weil Yusuf hier singt dass er ein Hausparty-Kleptoman ist, dazu gibt es Gitarren-Musik im Stil der „The-Band-Phase“.

Ja, Nostalgisch kann man bei der Musik von Bachratten werden, da vieles in ihrer Musik schon eine gewisse Erinnerung hervor ruft. Doch eine Retro-Band sind die Bachratten nicht, sie haben ihren eigenen Kopf, Herzblut und auch Witz in ihren Texten. Es gibt auch ein Lied namens „Kiel“ bei dem Kiel zwar nicht über den grünen Klee gelobt wird. Eher wird besungen dass man mit dem ICE dort hinkommt.

Erschienen bei: La Pochette Surprise Records

https://bachratten.bandcamp.com/