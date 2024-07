Various Artists – 20 Years -Tired Like Dirt

Ich habe noch immer eine tiefe Bewunderung, dafür dass Menschen ein eigenes Plattenlabel aufmachen. Heutzutage, wo man mit Musik nicht mehr viel Umsatz machen kann, durchaus mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber man macht es ja auch eher aus Leidenschaft.

Vor 20 Jahren hat Jörg Tresp dass kleine geschmackssicher Label DevilDuck Records eröffnet. Gekommen um zu bleiben, könnte auch auf der Visitenkarte stehen, denn sie feiern dieses Jahr dass 20 jährige bestehen. Ein Fest im Hamburger Hafenklang gab es schon, aber es sollte auch noch eine Compilation her.

Der erste Gedanken war dass Lablelbands ihre Kollegen covern und man hätte auch bestimmt kleine Raritäten gefunden. Am Ende, haben die Acts, ihre Lieblingssongs ausgesucht was vielleicht Sinn macht. Schließlich steckt dort auch das meiste Herzblut und Liebe drinnen. So findet man auf „20 Years -Tired Like Dirt“ 13 Bands die ihre eigenen Schmankerl ausgewählt haben. Das schöne ist man bekommt einen schönen Überblick über das Label.

Palila haben letztes Jahr Eindruck gemacht, mit ihren klassischen Indie-Rock und sie haben den Song „The Long Run“ beigesteuert. Noisiger Rock zwischen Tomte und But Alive bieten Kommando Kant und aus ihrem 2023er Album „Eklat“ gibt es „Theater“. Für Folk mit ebenfalls lärmender Schlagseite sind The Fourth Wall immer gut und der „Darkness Of Heart“ hat genau diese Eigenschaft.

Der Editors Frontman Tom Smith ist durchaus für Nebenprojekte zu gewinnen und so liefert im Duo Gunner & Smith den Song „Edge Of The Water“ ab. Marissa Burwell bewegt sich im Dreieck von Folk, Songwritertum und schwelgerischen Indie-Pop und mit „You´re Not Trying Very Hard“ ist ein sehr schönes Stück Musik hier vertreten. Neu bei Devil-Duck sind Conscious Pilot und „Modern Religon“ ist modern Post Rock bei denn Gang Of Four beerbt werden, ein schmackhafter Vorbote auf das Debüt. Eine Coverversion hat sich dann doch auf die Geburtstagsparty geschlichen The Dead South schnappen sich ihre Banjos und knöpfen sich „Chop Suey“ von System Of A Down vor.

Tolles Label, tolle Zusammenstellung und auf weitere Jahre mit schöner Musik.

Erschienen bei: Devil Duck Records