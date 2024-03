Matteo Bocelli – Matteo

Die Stimme von Matteo Bocelli schon in die Wiege gelegt. Denn er ist das jüngste Kind von dem italienischen Star-Tenor Andrea Bocelli. Von daher war der Weg zum Gesang recht naheliegend und er hat noch etwas von seinem Vater angeeignet, neben der Stimme.

Denn wie sein Vater ist auch Matteo musikalisch wandelbar. Wobei Andrea Bocelli vermutlich seine Wurzeln in Richtung Pop wuchern hat lassen, wie es Matteo auf seinem schlicht „Matteo“ betitelten Debüt es sich traut. Hier werden die großen Melodien herausgeholt und meist sind es Balladen die diese LP prägen.

Alles ist immer sehr getragen und die großen Gefühle werden in diese Musik hereingebracht. Etwas was er auch in die Wiege gelegt bekommen und dass ist etwas was er auch definitiv besonders gut kann. Bei „Better Song“ ist es dann eine famose Pop-Ballade, die man durchaus von Snow Patrol kennt und der Opener „For You“ hätte vielleicht den jüngeren Coldplay auch einfallen können. Matteo Bocelli singt hier auf englisch aber auch in seiner Muttersprache italienisch. Gerade wenn er in seiner Muttersprache singt, dann geht in meinem Kopf ein Klischee auf, denn dann denkt man automatisch an Eros Ramazzotti. Nur mit dem Unterschied, dass Matteo dann doch mehr klassische Musik beherrscht. Die Arrangements bestehen meist aus Streicher und oft aus Piano, was die Emotionen noch mehr verstärkt.

Was aber am Ende in Ordnung ist, da es ein schmachtendes aber glanzvolles Album geworden ist dass Pop mit Klassik gut verbindet.

