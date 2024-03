Various Artists – This Is Djs Coice Vol. 4

Es gehörte schon 2008 eine Menge Mut dazu, eine Compilation-Serie ins Leben zu rufen. Schließlich gab es damals schon Streaming, und man konnte schon damals eigene Playlisten erstellen. Umso erfreulicher, dass die Serie „This Is Djs Coice“ beständig und mittlerweile bei der vierten Ausgabe angekommen ist.

Wie es bei der Serie Tradition ist, ist immer jemand anderes für die Auswahl zuständig. Diesmal darf der langjährige Freund und DJ-Partner von dem Unique Label Mitbegründer Henry Storch namens Gu die Songs aussuchen. Ausgesucht hat der DJ, Partyveranstalter, und Musiknerd Songs, zu denen er auch eine Geschichte erzählen kann.

So eröffnet die Soul-Funk-Clubnacht in Albumformat „Too Much“ von The Sweet Vandals. Für die Band hat Gu Konzerte organisiert, und irgendwie ist der druckvolle Funk mit der kräftigen Stimme von Sängerin Mayka Edjo ihm besonders ans Herz gewachsen. „Drumma Man“ von Daddy O of Stetasonic wurde als 7-Inch-Single auf Gus Label Origu veröffentlicht. Auch charmant ist, dass mit „Sunny“ von Eli Goudart E Banda Do Mata eine Coverversion darauf ist. Diese Version hat er dem ursprünglichen Songschreiber Bobby Hebb vorgestellt, und dieser liebt diese brasilianischen Version. Zwar erkennt man es nicht im Titel, aber „Revelations“ von Diesler ist auch eine Coverversion von dem alten The Crystals Songs, der hier mit einem leichten Latin-Arrangement beeindruckt.

Mit „Fourty First Street Breakdowns“ von Naomi Davis & The Knight Of Fourty First Street gibt es auch klassischen James-Brown-Funk der alten Schule. Sharon Jackson & The Soul Destroyer mit „Fakin It“ ist feuriger Funk mit einer gesunden Prise Psychedelica. Aber auch für gelassenen HipHop ist gesorgt, wie „Itz Jay Are“ von Jay Are feat. Tifany Page.

Wie auch bei den drei Vorgänger-Compilations von „This Is DjJ Coice“ bekommt man eine vielfältige und groovige Zusammenstellung, die selbst das heimische Wohnzimmer zu einer tollen Tanzveranstaltung verwandeln kann.

Erschienen bei: Unique Records

www.ourlabelrecords.com