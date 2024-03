Various Artists – Moping In Style – A Tribute To Adam Green

Adam Green ist schon ein alter Hase, was das Musikmachen angeht. Zuerst hat er mit The Moldy Peaches rumpeligen Indie-Rock aufgenommen. Kurz danach brachte er dann auch schon sein erstes Solo-Album „Garfield“ heraus. Da war er gerade 20 Jahre alt.

Zeitweise war er das Role Model des Anti- oder Freak-Folk und Jedermanns Liebling. Das verwundert auch nicht, wenn man seine zweite Langspielplatte „Friends Of Mine“ anhört. Schöner Folk mit surrealen kleinen Geschichten, die der New Yorker vor 20 Jahren besungen hat. Seitdem hat Adam Green immer fleißig Musik gemacht, und so gesehen macht es schon Sinn, dass man ihn mit Anfang 40 mit einem Tribute-Album ehrt. 26 Acts haben sich eingefunden und eigene Interpretationen aufgenommen.

Auffallend ist, dass viele Coverversionen sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Das ist nicht böse gemeint, die Versionen bleiben oft dicht am Original. Am besten bemerkt man es bei seinem größten Hit „Jessica“, welcher hier von The Libertines neu aufgenommen wurde. Die Version bleibt bei den Leisten, und die Band spielt es herunter, fast schon ein wenig gelangweilt, aber es wird nicht soviel Brimborium aufgebaut. Es klingt ein wenig so, als hätte Green es mit den Moldy Peaches aufgenommen. Auch bei „My Shadow Tags On Behind“ von The Cribs kann man Adam Greens Original gut heraushören.

Aber es gibt auch Gegensätze. So wird Kyp Malones Aufnahme von „Drugs“ zu einem vernebelten und verstörenden kleinen Trip, den sich Green damals nicht getraut hat. „Baby´s Gonna Die Tonight“ wurde von The Lemon Twigs von Polter Indie-Rock eher in Richtung E.L.O.-Sphären gebracht. Ben Kweller hat „Her Father and Her“ auch schön umgesetzt und aus dem einfachen Folk-Song etwas dezent und kraftvoll Opulentes erschaffen. Sean Ono Lennon hat aus „That Fucking Feelings“ ein verspieltes, leicht elektronisches Lied gemacht.

„Moping In Style – A Tribute To Adam Green“ ist ein schönes Tribute-Werk geworden, welches auch den Fans gefallen wird und bei dem es auch Einiges zu entdecken gibt, ohne dabei auf eine böse Überraschungen zu stoßen.

Erscheinen bei: Captaine Records / Cargo

https://capitane-records.net/