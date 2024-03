Bush – Loaded – The Greatest Hits 1994 – 2023

In dreißig Jahren Bandgeschichte kommen einige Geschichten zusammen, und auch genauso viel Musik. Ich erinnere mich noch genau, als 1994 das Debüt „Sixteen Stone“ von Bush herauskam. Es war eine komische Zeit, denn Kurt Cobain hatte sich im April das Leben genommen, und wie es mit der Grunge-Musik weitergehen würde, war unklar.

Bush brachten ungefähr zur gleichen Zeit ihr erstes Album heraus. Man war als Grunge-Fan irgendwie irritiert, denn man dachte, dass sie von der Plattenfirma noch schnell ins Rennen geschickt worden waren, zumal ihr Frontmann Galvin Rossdale auch unheimlich viele Mädchen-Herzen brechen konnte, auch das von Gwen Stefani. Aber die Musik auf „Sixsteen Stone“ war doch irgendwie packender Grunge-Rock, der angesagt war und vom Klangbild Pearl Jam durchaus ähnlich. Diese Platte verkaufte sich prächtig und bekam in Amerika Mehrfach-Platin. Auch die zwei Nachfolger wurden gefeiert und waren durchaus gut dabei, Käufer zu finden.

Zwar ließ nach und nach das Interesse nach, was aber auch am Zeitgeist lag und der Veränderung in der Musikbranche. Doch aufgegeben haben die Briten nie und sich großartig angepasst auch nicht. Deswegen erscheint erst jetzt ihre erste offizielle Werkschau. „Loaded – The Greatest Hits 1994 – 2023“ ist der nicht gerade einfallsreiche Titel, aber dennoch sagt er gleich aus, dass man hier ihre großen Gassenhauer findet. Immerhin zwei CDs oder gleichviele Vinylplatten sind es geworden.

Der erste Tonträger umfasst dann auch die wirklich Greatest Hits und betrachtet die ersten Alben. Somit sind Hits wie „Little Things“, „Glycerine““, „Swallowed“, „Mouth“, „The Chemicals Between Us“ oder „Letting The Cables Sleep“ dabei. Da merkt man, wie viele bekannte Stücke Bush doch erschaffen haben. Der zweite Tonträger kann da zwar nicht mithalten, aber Songs wie „The People That We Love“ oder „Bullet Holes“ zeigen, dass Bush nach dem Hype auch noch Biss hatten und selbst das Beatles-Cover „Come Together“ klappt mit Bravour.

