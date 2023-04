Kenneth Minor – Retirement

Möchten sich Kenneth Minor etwa jetzt schon in den Ruhestand begeben? Immerhin haben sie ihr viertes Album einfach „Retirement“ betitelt, und wer jetzt denkt, dass es ein altersmildes Werk ist, der täuscht sich gewaltig. Wer dann auch noch denkt, dass die Band aus Amerika kommt, der täuscht sich noch einmal, denn Kenneth Minor stammen aus Dortmund, doch wie gesagt, hört man das überhaupt nicht.

Der Hauptgrund ist, dass das Trio sich musikalisch gerne dem Blues, Folk und auch ein wenig dem Country widmet. Aber man kann auch noch mehr entdecken, denn der Rolling Stone schrieb einst: „Melodies that could have also been invented by Mark Everett, Ray Davies“. Das ist schon treffend und kann man auch auf „Retirement“ so unterschreiben. Allerdings gibt es auch gerne auch mal ordentlichen GarageRock, wie etwa bei „Crew Love´s Coming“.

Dort können Kenneth Minor auch mal das Tempo ein wenig schneller werden lassen. Das bedeutet aber nicht, dass die Pferde mit den drei Musikern durchgehen, auch wenn ganz dezent sich manchmal psychedelische Augenblicke einschleichen. Bei dieser Mischung denkt man dann auch gerne mal an Acts wie The Band oder The Byrds, und das ist passend. Zumal Kenneth Minor in ihrer Musik eine gewisse Leichtigkeit und auch Übersicht haben.

Was aber auch zeigt, dass die meisten Songs sich dann auch dem Folk und Americana-Country zuwenden Das steht der Band auch gut zu Gesicht, denn wie ich eingangs erwähnt habe, kann man nicht erkennen, dass die Herren aus Dortmund stammen und nicht aus Nashville.

Erschienen bei: Unique Records

https://kennethminor.com/