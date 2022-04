Shirley Dawis & The Silverbacks – Keep On Keepin´On

Vielleicht war es der Job von Shirley Davis, der sie zur Musik brachte. Denn als Jugendliche arbeitete sie im Wembley-Station und konnte so neben der Arbeit Konzerte von Madonna und Prince anschauen, und dennoch dauerte es lange, bis sie selber Musik aufnahm. Sie zog in den Lebensaltern mit der zwei und drei vorne oft um und war lange Zeit alleinerziehend und knapp bei Kasse. Ablenkung fand sie in der Soul-Musik, und als sie in Melbourne lebte, musizierte sie auch.

Das fand Anklang bei der dortigen Szenerie, und irgendwann stießen auch Größen wie Betty Harris oder Lee Fields auf Shirley Davis. Mittlerweile ist sie in Madrid gestrandet, und mit „Keep On Keepin´on“ ist ihr drittes Album mit ihrer Band The Silverbacks da. Dieses ist sehr stark beeinflusst von der verstorbenen Legende Sharon Jones, mit dieser stand Davis schon auf einer Bühne. Und auch wenn man mit Superlativen vorsichtig sein sollte, könnte Davis die Größe und Bedeutung von Jones einnehmen.

So weit ist sie nicht entfernt, denn viele betiteln Davis schon als „Soul Queen Of Europe“. Beim neuen Album standen die Sterne nicht so gut, denn die 47jährige Musikerin hatte mit einer langen Krankheit zu kämpfen, doch statt sich davon einschüchtern zu lassen, hat man das Gefühl, dass dieser Kampf sie stärker gemacht hat. Und so klingt dieses dritte Album ungemein vital und auch sehr vielseitig.

So geben Shirley Dawis & The Silverbacks mal kraftvolle Soul-Balladen, bei denen man die Glut spürt, wie „Love Insane“, aber auch schnelle tanzbare, funkige Momente wie „Take Out The Trash“, bei denen die Band alles in die Waagschale wirft. Aber auch mit Midtempo sind Shirley Dawis & The Silverbacks gut beraten, und bei „Wild Girl“ gibt es eine Hommage an Davis’ Tochter. Bei „It´s All Right“ ist die Sängerin alleine, und da fühlt man sich dann an Booker T and The MGs erinnert. Klar, zieht die Musik ihre Kraft aus den goldenen Tagen des Soul, und darin liegen auch die Stärke, und zudem manifestiert Shirley Davis mit „Keep On Keepin´On“ ihren Ruf als europäische Göttin des Soul.

Erschienen bei: Lovemonk / Groove Attack

