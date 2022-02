King Gizzard and The Lizard Wizard – Butterfly 3000

Ein neues Album von King Gizzard and The Lizard Wizard ist ja eigentlich keine Neuigkeit wert. Das liegt nicht daran, dass es nicht toll wäre, sondern das 18. in neun Jahren Bandgeschichte.

Einerseits Fluch und andererseits Segen für die Band, denn man freut sich über die neue Musik, muss aber halt immer wieder in den Plattenladen stiefeln, um das neuste Vinyl zu besitzen. Zumal jedes Werk sich lohnt, denn man wird immer wieder überrascht, wo die Reise hingeht.

So ist es auch bei „Butterfly 3000“, bei diesem geht es auch wieder sehr psychedelisch zu, aber statt in verzweigten Gitarrenwelten oder vernebelten Rausch-Momenten zu wandern, geht es diesmal anders bunt zu. Man kann sagen, dass sie dem aktuellen Tame Impala folgen, es gibt viele farbenfrohe Synthieklänge. Bei diesen werden die Klangflächen immer wild umher gewirbelt, und überall pulsiert der Sound. Dennoch ist es nicht so, dass die Wege versperrt sind, auch diesmal schälen die übereifrigen Musiker immer wieder feine Pop-Melodie-Blüten heraus.

Dabei kann es sogar auch vorkommen, dass man zu diesen Songs tanzen kann, wie „Interior People“, bei dem schon im Falsett gesungen wird. „Dreams“ hingegen könnte dann auch ein Hit von besagten Tame Impala auf ihrem letzten Album sein. Der Opener „Yours“ klingt, als hätte man einem Tangerine- Dream-Song das Tanzen beigebracht.

„Butterfly 3000“ ist trotzdem ein sehr stimmiges Werk, das sich dabei immer ein wenig ändert, und dennoch ist alles bunt im Fluss. Man kann sagen, dass „Butterfly 3000“ die umfangreiche Diskographie schön ergänzt.

Erschienen bei: Caroline / Universal

kinggizzardandthelizardwizard.com