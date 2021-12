Diana Ross – Thank You

Eigentlich hatte man schon nicht mehr damit gerechnet, dass es noch ein neues Album von Diana Ross geben wird. Ihr letztes, „Blue“, liegt schon 15 Jahre zurück, und man darf auch sagen, dass die Königin des Soul und auch Disco mittlerweile 77 Jahre alt ist. Nun ist aber ihr 25. Studioalbum „Thank You“ draußen, und man kann wirklich sagen, dass dieses Comeback sich lohnt.

Ein Grund dafür ist, dass man diesem Album ihr Alter nicht anhört. Dabei möchte sie sich mit diesem Album bedanken, wie sie in einem Interview sagte: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, diese wunderbare Musik zu dieser Zeit aufzunehmen. Ich widme dieses Songbook der Liebe euch allen, den Hörer*innen. Wenn ihr meine Stimme hört, hört ihr mein Herz.“ Und da wären wir auch schon bei ihrer Stimme, die ist noch immer so unglaublich warm und auch noch ungemein vital.

Sie schafft es, auch noch bei schnellen Disco-Stücken gekonnt Bestand zu haben. Ja, Stücke wie „Tomorrow“, wo man sich wundert, was für einen langen Atem Diana Ross auch heute noch hat bei solch forschem Lied. Bei „If The World Just Dance“ hört man ein Dance-Stück, welches auch heute noch ungemein modern klingt. Man hat das Gefühl, dass der Weltstar wenig gealtert ist.

Aber auch große Balladen beherrscht die Soul-Legende noch immer wie keine andere, und wer das nicht glaubt, soll nur den Herzwärmer „All Is Well“ anhören. Da hört man die Qualitäten von Diana Ross, und davon hat sie viele. „Thank You“ ist ein sehr gelungenes Comeback-Album, welches zeitlos ist und durchaus als ein Highlight von Diana Ross betrachtet werden kann.

Erschienen bei: Universal

www.dianaross.com