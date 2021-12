Kasper Bjorke – Sprinkles

Immer wenn man denkt, man hätte das Schaffen von Kasper Björke verstanden, dann wandelt sich seine Musik wieder. Mittlerweile ist der Mann aus Dänemark mit „Sprinkles“ beim siebten Album angelangt.

Dieses ist zwar auch von elektronischer Natur und zeigt dennoch durchaus neue Facetten des Musikers. Facetten hat er ja genug, und so hat er sich schon mit Techno, House, Italo Disco beschäftigt. aber auch Ambient, Krautrock und Post-Punk findet man in seiner Produktpalette.

Wenn man „Sprinkles“ sich anhört, dann kann man feststellen, dass der Sound durchaus wieder eigen ist. Aber es gesellt sich dann doch ein wenig in Richtung Italo-Disco, ohne dabei nach abgegriffenen ZYX-Platten zu klingen. Zudem sind die 13 Songs meist im gedrosselten Tempo unterwegs. Dennoch ist die Musik farbenfroh, und gerne blitzen Achtzigerjahre-Klänge durch. Dennoch klingt es nicht nach Klischees, vielmehr strahlen die Songs immer wieder Wärme aus, und die klingt echt.

Dazu haben die Songs jede Menge Wurzeln, die bis in frühe balearische Clubkultur gehen. Bei Songs wie „Biarritz“ findet man dann diese Momente, die einen treibenden Rhythmus haben und dazu eigenwillige Tröten. Dennoch ist die Musik lichtdurchflutet und wirkt immer sehr leicht und luftig. Was auch an den gerne analogen Sounds liegt, die einen herrlich in die Vergangenheit schicken, ohne das man dort verharrt. Mit „Sprinkles“ hat Kasper Bjorke wieder einen Haken geschlagen und eine neue Facette gezeigt.

Erschienen bei: HFN Music

kasperbjorke.com