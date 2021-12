Hiatus Kaiyote – Mood Valiant

Bei Hiatus Kaiyote kann man schon davon sprechen, was viele Acts vermeintlich sich auf die Fahne geschrieben haben, nämlich innovativ zu klingen. Und das schon seit genau zehn Jahren, denn im Jahre 2011 hat sich die Band in Melbourne gegründet.

Schon ein Jahr später gab es mit „Tawk Tomahawk“ ihr Langspiel-Debüt und gab schon damals eine futuristische Variante von R´n‘B zum Besten, als die beiden Knowles-Schwestern noch teuren Sound von der Stange fabrizierten. Der Sorge der Fans von Hiatus Kaiyote, dass sie einen Schnellschuss abliefern und austauschbar klingen würden, hat die Band von Down Under doppelt ein Schnippchen geschlagen.

Denn zum einen ließen sie sich für den Nachfolger „Choose Your Weapon“ erstmal drei Jahre Zeit, also genug, um die Kreativität nicht zwischen Tour-Stress und Promo-Intervall im Keim zu ersticken. Und es war auch ein würdiger Nachfolger des Debüts. Nun haben sie sich sogar sechs Jahre Zeit gelassen, und auch diesmal ist das Ergebnis namens „Mood Valiant“ bewundernswert, und von Innovationsverlust nichts zu spüren. Überall gibt es charmante Haken und asymmetrische Rhythmen zu hören, und bei den ersten Durchläufen ist es schon gewisse Herausforderung, den Eingang zu finden und so mit dem dritten Album warm zu werden.

Dabei ist das Erstaunliche, dass die Songs durchaus zugänglich sind und man auch durchaus galante Streicher verwendet oder auch alten Soul und Funk in ihre Musik einfließen lässt. Aber es kann auch passieren, dass kurz danach verschachtelte Beats einem entgegenkommen.

Man wird aber immer überrascht, und das macht dieses Album so besonders, ebenso wie die Tatsache, dass es kaum Berührungspunkte zu anderen Bands gibt. Wenn doch, dann sind es Acts, die entweder nach ihnen kamen oder zeitgleich sich auf die Suche nach neuem R´n`B Sound gemacht haben. Und man kann es auch so sagen, dass Beyoncé gerne mal so ein packendes Album herausbringen darf oder andersherum: In einer gerechten Welt wären Hiatus Kaiyote Superstars.

Erschienen bei: Brainfeeder / Ninja Tune

hiatuskaiyote.com