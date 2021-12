The Specials – Protest Songs 1924 -2012

The Specials waren ja schon eine längere Zeit wieder zurück, allerdings spielten sie lange Zeit ihr bekanntes Repertoire ab. Auf neues Material mussten die Fans der britischen Ska-Band lange warten.

Doch vor zwei Jahren kam mit „Encore“ das erste reguläre Album seit Jahrzehnten heraus. Man muss zugeben, noch immer frisch und rüstig, nur ein wenig gesetzter war es. Doch die Band war noch immer kritisch wie vor über 35 Jahren. Nun haben The Specials einen neuen Langspieler aufgenommen und zwar ein Album, auf dem sie sich Protest-Songs anderer Musiker vornehmen.

Da vermutet man erst einmal eine wütende Faust Richtung Himmel sich recken. Doch das ist nicht der Fall, denn die Briten lassen die ganzen engagierten Songs meist beseelt klingen. Man hört somit nur selten den Zorn heraus, und ehrlich gesagt, ist es ja auch schön, wenn Protest nicht immer mit Zorn vorgetragen wird. Zudem sind viele solcher Lieder ja oft mit den Waffen der Worte ausgeschrieben und nicht mit der Wucht der Instrumente.

Davon gibt es denn auch bei dieser Liedersammlung einige, und zu bekannten Beispielen wie Leonard Cohen auch alte wie Bog Bill Broonzy und Dixie Jubilee Singers. Auch popkulturelle Acts finden hier Beachtung, wie Bob Marley & The Wailers, Frank Zappa oder Talking Heads. The Specials haben sich also von vielen unterschiedlichen Künstlern beeinflussen lassen und es sich bei der Umsetzung recht einfach gemacht. Denn Vieles ist recht simpel umgesetzt, und manchmal reichen auch nur ein Schlagzeug und Gitarre, um auf den Punkt zu kommen.

Dafür haben sie sogar nahezu ihren Ska-Sound abgelegt, was sicherlich eine gewisse Herausforderung für die Fans sein dürfte, wobei Fans von The Specials auch Verständnis haben für ein Album mit Protestsongs.

Erschienen bei: Universal

www.thespecials.com