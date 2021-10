Dirty Heads – The Best of Dirty Heads

Eine Best of von Dirty Heads? Da muss man vielleicht ein wenig Nachhilfe geben: Die Gruppe aus Kalifornien ist hierzulande bisher unter „ferner liefen“ unterwegs, und den Einstieg in die deutschen Charts haben die fünf Herren, die sich zum Teil auf der High School kennenlernten, bisher verpasst.

Dafür landen Dirty Heads in ihrer Heimat seit 2010 mit ihren Alben immer in der Hitparade. Bei den Singles tun sie sich schon schwerer, denn nur ein Song knackte die Charts, und das auch nur auf Platz 93. Naja, dennoch fühlen sie sich Dirty Heads ermutigt, eine Best Of herauszubringen. Das muss man sich trauen, doch hört man jetzt die Zusammenstellung, ist man schon verwundert, warum sie nur einen Hit haben.

Denn die versammelten zwölf Songs sind allesamt ungemein eingängig und vermitteln auch meist gute Laune. Der Hauptgrund dafür ist, dass Dirty Heads einen Hang zum Reggae haben, wobei echte Rastafaris hier wenig Freude haben werden, denn Vieles ist auch eher Reggae für Leute, die sonst nicht viele Berührungspunkte mit dieser Musik haben. Es scheint gefühlt immer die Sonne, und es gibt kaum Schatten. Das macht es einfach, der Musik zu folgen, und das ist auch der Grund, weshalb viele Songs Hits sind.

Dennoch ist hier nicht alles gleich, denn die Band hat in ihren 25 Jahren durchaus immer wieder Wandel vollzogen, und das hört man auch den Songs an. Denn gerne wird auch mal HipHop eingemischt, oder es gibt Raggaton. Zu dieser Best-Of gibt es einige Gäste wie Rome von Sublime, Rapper TechN9ne, Travis Barker, und mit Train haben sie ihren viralen Hit „Vacation“ nochmal aufgenommen. Dieser befindet sich als Bonussong auf dieser Werkschau, die schon einen guten Überblick gibt, aber doch ein wenig ihre ungestüme Phase der Anfangstage außenvor lässt.

Erschienen bei: Better Noise Music

www.dirtyheads.com