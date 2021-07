Jan Delay – Earth, Wind & Feiern

Bei einem neuen Jan-Delay-Album ist es immer spannend, denn man weiß nie so genau, wo es den Hamburger Jung hin verschlägt. Von HipHop, Reggae und Dub über Rock und Disco war schon alles in seinem Warenkorb. Ganz oft ist es dann auch so, dass man dieses Werk und die neue Ausrichtung erst einmal auf sich wirken lassen muss.

Denn der erste Eindruck hat einen gerne mal ein wenig ratlos zurück gelassen, bis es dann gefunkt hat. Bei dem neuesten Album ist es leichter, denn es bietet nicht ganz so große Verwirrung und greift auf Bewährtes zurück. Das beginnt schon beim Albumtitel, wieder eine Anspielung auf Musikgeschichte, aber auch die Musik gab es schon länger im Portfolio von dem Beginner-Musiker.

Denn es ist diesmal Musik, wieder tanzbar und klar, zu der sich auch die Discokugel drehen kann, und dennoch ist es kein Disco-Album geworden. Schließlich ist diesmal auch jede Menge Funk in den Songknochen, und Dub und Reggae kommen diesmal wieder kräftig hervor. Also alles schon mal da gewesen, nur Rock gibt es diesmal gar nicht, und das stellt Jan Delay schon gleich beim Intro klar: „Nach der Rock-Platte, auf die keiner Bock hatte, komm’ ich mit neuem, dickem Sound für die Menschen, die es lieben zu dancen zu tiefen Frequenzen.“

Ja, die Frequenzen sind diesmal wirklich tiefergelegt, die Beats stammen vom HipHop und genauso vom Dub. Manchmal ist der Sound Laid Back Reggae, wie bei „Wassermann“, und dann fröhlicher Ska bei„Nich Nach Hause“. Neu ist, dass er versucht, Afro-Sounds ins klangliche Spektrum einzubinden, wie bei „Kinginmeinding“. Was bei dem Entertainer Delay geblieben ist, ist, dass er auch heute noch kritisch der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Da kann man besonders „Spaß“ hervorheben, bei dem das Spießbürgertum offengelegt wird. „Sie hatten alle noch nie Spaß, und deshalb sind sie voller Hass.“ singt er da und erklärt, wie die AfD sich in die Gesellschaft gefressen hat. Doch dieser Song kommt nicht mahnend daher, und so kann man zum Protest tänzeln, genau wie Delay mit seinem Beginner-Kumpel Denyo im Video tanzt.

