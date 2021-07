Arab Strap – As Days Get Dark

Die gemeinsame Zukunft von Aidan Moffat und Malcom Middleton, auch bekannt als Arab Strap, stand ja nicht so gut. 2008 erschien mit „Music From Rogue Farm“ das letzte Album, und danach haben sie sich so halb aufgelöst. Halb Auflösen, wie geht das?, mag man sich fragen. Die beiden haben zu besonderen Anlässen sich aufgerafft und Auftritte absolviert.

An neue Songs haben die Fans lange nicht gedacht, und in den letzten zwei Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass es doch neue geben wird. Nun ist eine ganze Songsammlung namens „As Days Get Dark“ da, und man ist gleich begeistert. Mag natürlich daran liegen, dass die Stimme von Aidan Moffat einem gefehlt hat und sie diesmal wenig mit klassischen Gesang zu tun hat, denn es sind mehr Spoken Words, die man hier hört. Und zugegeben, so entfaltet sich seine Stimme durchaus am besten, denn diese leicht brüchige und dennoch vitale Stimme hat dazu immer etwas Brummiges und dennoch Freundliches, ist einem gleich wieder vertraut. Und man muss auch gestehen, dass hier eigentlich alles um Moffats Gesang aufgebaut ist.

Doch damit will man die Fähigkeiten von Malcolm Middleton nicht schlecht reden. Im Gegenteil, es ist bewundernswert und erhaben, wie er um Moffats Stimme Arrangements aufbaut. Bester Beweis ist „Sleeper“, bei dem Jazz-Saxophon, Piano-Parts und Kammermusik Bedrohung ausstrahlen, ohne dass man wirklich Unbehagen spürt. Vielmehr ist man gepackt, zu was für filigranen Oden Arab Strap nach so einer langen Pause fähig sind. Auch schaffen sie es noch immer, Post-Punk, Folk, und Slowcore so formschön in Songs münden zu lassen. Was diesmal verstärkt auffällt, ist, dass doch ein wenig mehr Wucht und Kraft vorhanden sind. Großartiges Werk!

Erschienen bei: Rock Action / PIAS

www.arabstrap.scot/