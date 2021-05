Various Artists – Israeli Music Discovery #2

Heutzutage ist es eigentlich wunderbar als Musikfan, denn man hat durch Streaming-Dienste die ganze Vielfalt mit nur einem Mausklick direkt im Ohr. Früher musste man sich das Album kaufen oder jemanden kennen, der es auf Kassette kopierte.

Heute ist es halt einfacher, und dennoch hat eine Studie herausgefunden, dass die meisten Streamingdienst-Nutzer halt wenig neue Musik erforschen. Es ist vielleicht einigen zu schwer, oder sie wissen nicht, wo sie mit dem Suchen anfangen sollen. Es bedarf also noch immer Menschen, die für andere forschen. Die israelische Musik-Managerin Bar Zavada und die deutsche Musik-Agentur leisten dabei jetzt ein wenig Abhilfe in Form einer Zusammenstellung mit neuen Acts aus Israel. In diesem Land ist es schwieriger als hierzulande, denn die Szene ist kleiner, Auftrittsorte und auch die Musik zu veröffentlichen, gestaltet sich schwieriger.

Das bedeutet aber nicht, dass es dort nicht musikalische Vielfalt gibt, das beweist die zweite Ausgabe von Israeli Music Discovery #2. Die Band OSOG liefert mit „Cookie“ eine Frischzellenkur für den Blues, Anat & Shuz beschenken uns mit „La Petite Fille La Plus Jolie Du Monde“ mit verspieltem und phantasievollem Chanson. Eden Derso wirbelt bei „Tamid“ mit Tribal-Beats und frischen Rapparts umher, und „4AM“ von Rona Kenan bewegt sich zwischen PJ Harvey und 1001 Nacht. Age Is A Box siedelt sich zwischen Phoenix und Zoot Woman an, Hila Ruach“ zeigt, dass guter Indie-Rock nicht aus U.K der den USA kommen muss, und Borito zeigt, wie saftig Indie-Pop einen heute noch immer verzaubert.

„Israeli Music Discovery #2“ ist eine wahre Fundgrube an neuen frischen Künstlern, die man sonst nicht so schnell kennen gelernt hätte, und es beweist, dass Israel eine kleine lebhafte Szene hat, die sich nicht verstecken muss.

Erschienen bei: Factory 92