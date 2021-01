Beabadoobee – Fake It Flowers

Letztens berichtete Judith Holofernes (Wir sind Helden) von einer Begegnung mit einem jungen Menschen. Da erzählte der junge Mensch, dass er jetzt so alten Classic Rock höre, wie Sum41 und Blink 182. Klar, diese Bands hatten ihre Hochphase vor einiger Zeit, aber dennoch merkt man, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell die Pop- und Rock-Welt sich dreht und verändert.

Auch Beabadoobee ist hier ein gutes Beispiel. Hinter Beabadoobee steckt die 20jährige Beatrice Kristi Laus, die 2019 mit Filmen bei TikTok viral ging, und schnell ging mit eigenen Songs der Erfolg dann bei Streaming-Diensten weiter. Nun ist der Ruhm von Beabadoobee so weit fortgeschritten, dass 15 jährige Mädchen ihr mitteilen, dass sie ohne Beatrice Kristi Laus nicht zum Gitarrenspiel gekommen wären. So schnell kann es gehen, dabei ist ihr Debüt „Fake It Flowers“ gerade erst erschienen.

Und da huldigt sie dem Gitarrensound der Neunziger Jahre, wo wir wieder da sind bei der Feststellung, wie schnell sich alles dreht. Man müsste bei der ganzen TikTok-Geschichte schon ein wenig skeptisch werden, und dennoch ist diese Platte weitaus besser als gedacht. Es ist Bedroom-Indie Pop, den man hier hören kann. Gerne ein wenig verträumt, gerne auch mal eine Note Slackertum in sich, und bei Bedarf lärmen die Gitarren. Der zweite Song „Worth It“ beweist, dass sie auch lärmen und dabei mit dem weichen Gesang einen auch noch verführen kann.

Das schafft sie aufgrund der Stimme, auch bei den ruhigeren Songs, selbst wenn sich dort die Songs nicht so schnell festsetzen wie bei dem erwähnten krachenden Lied. Musikalisch liest man gerne, dass sie Grunge neu aufleben lässt, was natürlich Unsinn ist, aber man kann feststellen, dass Bands wie Lush, Belly, Salad und im weitesten Sinne auch ein wenig The Breeders da sind. Vielleicht bekommen diese Bands dank Beabadoobee bald wieder Aufmerksamkeit von Jugendlichen.

Erschienen bei: Dirt Hit / Caroline

www.beabadoobee.com