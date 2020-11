Peter Gabriel – Rated PG

Manchmal hat man sich schon ein wenig gefragt, was Peter Gabriel macht. Nicht, dass er verschwunden wäre, man bekommt schon noch mit, dass er aktiv ist. Sein letztes Album liegt immerhin schon 18 Jahre zurück. Allerdings hat Peter Gabriel in den letzten Jahren vermehrt Filmmusik komponiert, und nun ist ein Teil seiner Arbeiten auf der Zusammenstellung „Rated PG“ zu finden.

Dabei sind seine Arbeiten doch sehr unterschiedlich, wie auch die Verwendung. Einiges war nur als kleine Untermalung eines Scores zu erleben, anderes beim Abspann zu hören. Dazu sind Songs wie das rührende „Down To Earth“ aus dem Animations-Film Wall-E auch recht populär geworden, da sie auch als Single herausgekommen ist. Andersherum sind einige nur auf dem jeweiligen Soundtrack zu finden. Das sagt dann aber auch nichts über die Qualität aus, denn die Songs sind allesamt toll und auch sehr unterschiedlich.

Da gibt es Songs, die sehr viel Weltmusik versprühen, wie etwa „Taboo“ (aus „Natural Born Killers“) oder das orientalische „Speak (Bol)“ (aus „The Reluctant Fundamentalist“) aber auch andächtig ein Weihnachtslied wie „That´ll Do (aus „Babe 2: Pig In The City). Auch sehr schwelgerische Songs wie „The Book Of Love“ (aus „Shall We Dance“) sind dabei, und selbst Pop-Songs („In Your Eyes“ aus „Say Anything“) gibt es.

Man kann vielleicht bemängeln, dass nicht alle seine Werke aus Filmen hier zu finden sind, und auch, dass man vermutlich lieber ein neues Studio-Album in der Hand halten würde, aber dennoch ist „Rated PG“ stimmig und funktioniert so betrachtet auch als Album.

Erschienen bei: Caroline / Universal

petergabriel.com