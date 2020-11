Protomartyr – Ultimate Success Today

Dass Protomartyr sich einen Namen gemacht haben für guten Post-Punk, dss hat sich schon länger herumgesprochen. Spätestens seit 2015 und ihrem Album „The Agent Intellect“ ist ihnen der Durchbruch gelungen, und das zu einer Zeit, als diesem Genre kaum Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Nun ist ihr neustes Werk namens „Ultimate Success Today“ erschienen, und das sieht erst einmal harmlos aus mit dem liebenswerten Esel auf dem Artwork. Dieses Tier gilt ja als dickköpfig und stur, und man würde im ersten Moment sagen, dass dieser Vergleich mit der Musik von Protomartyr ideal passt. Im ersten Durchlauf passt es auch ein wenig, und dennoch widerlegt sich diese Theorie recht schnell beim genauen Hinhören.

Die Band aus dem amerikanischen Detroit erweitert den Sound mit Genre-unüblichen Instrumenten. Oder hört man im Post-Punk häufig ein Altsaxophon, oder gehören Bass-Klarinette oder Flöten zum Standard? Eben! Und das macht diese Album so besonders, und dennoch wird hier nicht alles auf links gedreht. Der Wall Of Sound ist bei Songs wie „Tranquilizer“ so unermüdlich dicht, wuchtig und auch ungemein brutal. Da ist kein Platz für Nettigkeiten.

Aber Protomartyr überraschen einen immer wieder, so ist der Opener „Day Without End“ mit HiHats ausgestattet, dass man fast glauben kann, sie seien aus einem Blaxploitation-Soundtrack entliehen. Es ist richtig spannend, hier die Nuancen aus dem Dunkel zu erblicken. Aber selbst wenn klassischer Post-Punk hier zu hören ist, ist man beeindruckt von dieser Vitalität, Kraft und klanglichen Dichte.

Die Songs selber sind ein wenig schwerfällige Hymnen, die aber dann nach einer gewissen Zeit doch zünden, wobei das auch schon bei allen anderen Protomartyr-Alben so war. „ Ultimate Success Today“ ist also ein weiteres Meisterwerk in der erstaunlichen Diskographie von Protomartyr.

Erschienen bei: Domino / GoodToGo

home.protomartyrband.com