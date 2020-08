Max Giesinger – Die Reise – Akustik

Wenn man eine Reise tätigt und wieder Zuhause ankommt und die Koffer auspackt, dann denkt man gerne an die Momente und Begegnungenzurück. Klar, vielleicht gab es auch einige Strapazen und dennoch überwiegt das Schöne. Doch überlegt man, ob man auch alles ausgekostet hat.

Auch Max Giesinger verreist gerne und hat sich diese Frage gestellt und das beschreibt er auf seinen dritten Album „Die Reise“. Man kann seine Karriere auch als Reise betrachten, auf der die positiven Augenblicke und Begegnungen überwiegen. Trotzdem gibt es auch da Wege, die er vielleicht nicht gewagt hat, und die ihn wonanders hingebracht hätten. Klar wird er darüber nachdenken, wie es gewesen wäre dem zu folgen, dennoch kann er mit seiner Karriere zufrieden sein.

Nun hat er die Lieder von „Die Reise“ in eine Akustik-Version gepackt. Klingt im ersten Moment wirklich ungewöhnlich, doch hört man diese Lieder, stellt man fest, dass es sich gar nicht so fremd anfühlt. Denn die Songs bleiben auch so herzliche Hits und dennoch erkennt man diesmal sein Songwritertum mehr also zuvor. Vielleicht weil die Hits wie „Auf das was da noch kommt“ mit Sängerin Lotte so ehrlich wirken, aber auch dieser Song noch genug Verve hat.

Das ist nicht bei allen Songs so und so klingen Lieder wie das Titelstück oder „Australien“ doch eher ein wenig melancholisch. Auch wünscht man sich ein wenig mehr Biss bei den Arrangements. Doch es hat auch einen Vorteil: Die Texte liegen wesentlich offener. So dringen sie mehr in einen ein und man muss Max Giesinger positiv anrechnen, dass er ein Akustik-Album schon macht ohne ein Angebot von MTV bezüglich der „Unplugged-Serie“ abzuwarten.

Erschienen bei: BMG

www.maxgiesinger.de