Dominique Fils-Aimé – Stay Tuned!

Das Debüt „Nameless“ von der kanadischen Sängerin Dominique Fils-Aimé stammt aus 2018 und war der erste Teil einer Trilogie. Jetzt kommt der zweite Teil, „Stay Tuned!“, und vom Namen her ist nicht zu erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt. Was man aber bemerkt, ist, dass die Musik wieder ungemein elegant ist und einen an die klangliche Schönheit von Sade erinnert.

Zugegeben, ihre Stimme entfacht nicht ganz den sinnlichen Schmelz, aber dennoch ist im Gesang jede Menge Wärme. Dazu schenkt uns die Songwriterin Arrangements, die jetzt nicht zu dick aufgetragen sind und dabei eindeutig dem Jazz zugeordnet sind. Dabei ist es eine Variante, die nur selten die Ordnung verliert. Auch geht es nicht um die Freisetzung von Grooves oder eingängigen Songs.

Das verwundert einen nicht, denn die Texte auf „Stay Tuned!“ stellen die Widerstandsfähigkeit der Menschheit gegenüber Widrigkeiten und Unterdrückung in den Mittelpunkt und huldigen der afroamerikanischen Geschichte und Kultur. Von daher sind ihre musikalischen Vorbilder Billie Holiday, Etta James und Nina Simone, und die waren ja bekannt dafür, die Finger in die gesellschaftlichen Wunden zu legen.

Genau das ist dann auch der Grund der Trilogie, denn diese Themen verbinden „Stay Tuned!“ mit seinem Vorgänger.

Erschienen bei: Modulor / Groove Attack

domiofficial.com/en/