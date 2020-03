Sven Väth – In The Mix – The Sound of the 20th Seasons

Man fragt sich, wer wen geprägt hat? Das Nachtleben auf Ibiza Sven Väth oder andersherum? Fest steht, dass beides eine lange gemeinsame Geschichte haben und dass Sven Väth seit mehr als 40 Jahren als DJ unterwegs ist. Dabei kann man ihn nicht als einfachen Plattenunterhalter bezeichnen, sondern als Magier des Dancefloors, einen Schamanen, der die Crowd beschwört. Zudem hat er ein eigenes Labels, war mehrfach Resident DJ, hatte eine Radioshow und hat das Nachtleben auf Ibiza mitgeprägt.

Das bemerkt man auch daran, dass seine „In The Mix“-Compilation schon in die zwanzigste Runde geht. Und wie es bei allen 19 vorherigen Ausgaben auch der Fall ist, muss man zugeben, dass das Frankfurter Urgestein noch immer ganz weit vorne ist und noch immer den Zeitgeist nicht verfolgen muss, da er ihn vorgibt. Diesmal sind die beiden CDs bestückt mit sehr technoiden Stücken und wenig Gesangparts in den Tracks.

Dabei ist es aber auch nicht so, dass hier die Beats wild ballern. Vereinzelt, wie bei „Roar“ von Patrice Bäumel, knattern die Sounds mit Wucht, und die Beats bringen ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage. Ansonsten ist dieses Set sehr homogen. Vor allem die zweite CD ist für die späten und verrückteren Stunden gedacht, mit den Tracks von Josh Wink, Robert Hood, Florian Hollerith. Mit dem letzten Stück, „Disco Rout“ von Legowelt, öffnete sich noch die Tür zu buntem Italo-Sound.

Die erste CD hingegen ist für die ruhigeren Momente gedacht, sorgt mit Titeln von New Jackson, Charlotte Bendiks, Rüfüs Du Sol, Stimming und Erol Alkan für Entspannung. Der Vorteil der ersten CDs ist, dass die Abwechslung hier eher im Kleinen liegt. Insgesamt ist auch die 20. Ausgabe von „In The Mix“ wieder geschmackssicher und stilprägend.

Erschienen bei: Cocoon / Word and Sound

cocoonrecordings.bandcamp.com/album/sven-v-th-the-sound-of-the-20th-season