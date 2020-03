Hannah Williams & The Affirmations – 50 Foot Woman

Vor drei Jahren hat HipHop-Star Jay-Z ein Sample von Hannah Williams verwendet. Man vermutet, dass sich so ein Ritterschlag in Berühmtheit ummünzen ließe. Doch es ist nicht so, dass die Musik von ihr nun nahezu jedem bekannt ist, man muss sich schon mit Soul beschäftigt haben, um vielleicht auf ihren Namen gestoßen zu sein.

Mit Soul hat sie sich schon recht früh beschäftigt und sang schon im Gospelchor Songs ihrer Heldin Aretha Franklin, und so kann man sagen, dass sie den Soul von der Pike auf gelernt hat. Diese Kenntnisse hört man dem mittlerweile dritten Langspieler namens „50 Foot Woman“ von Hannah Williams und ihrer Band The Affirmations an. Als erstes widmen wir uns aber ihrer Stimme, und deren Kraft erkennt man am besten bei „Sinner“. Ein eher ruhiger Song, bei dem sich Hannah Williams verausgabt und flehend singt und dabei ihr ganzes Stimmvolumen offenbart. Die Band nimmt bei diesem Song dann doch eher eine Nebenrolle ein, was aber nicht an Qualität und Können liegt.

Nur, bei „Sinner“ bläst Hannah Williams alle weg. Die Band muss sich aber nicht verstecken. Das beweist „What Can We Do?“, bei dem sie auch galante Streicher auffahren und den Song zum Schweben bringen. Beim Titelstück schaffen sie es trotz stampfendem Rhythmus, den Song den Funk zu lehren. Ganz nebenbei ist das Titelstück eine Hymne an Frauen, die das Leben in die Hand nehmen. Nochmal zur Band, bei „How Long“ tänzeln die Arrangements um den Gesang herum und ergeben zusammen eine perfekte Symbiose aus Tanzbarkeit, Groove und auch Sinnlichkeit.

Das ist auch eine Stärke von „50 Foot Woman“, denn die Songs sind sinnlich und anschmiegsam, ohne sich in Balladen-Klischees zu verlieren, aber auch kraftvoll können die Songs sein. Es wäre also gerechtfertigt, wenn Hannah Williams & The Affirmations bekannter würden.

Erschienen bei: Record Kicks / Groove Attack

hannahsoulwilliams.bandcamp.com/