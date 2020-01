The Damned – Black Is The Night – The Definitive Antholgy

Es ist ja nicht so, dass es keine Compilation über die britischen Punk-Pioniere The Damned gibt, über 40 unterschiedliche sind es mittlerweile. Da bleibt die berechtigte Frage: „Braucht es noch eine weitere?“ Grundsätzlich nicht zwingend, was aber hier besonders ist, ist, dass es alle Dekaden ihrer Karriere umfasst.

Denn oft werden nur die wilden frühen Punk-Jahre betrachtet oder nur die Phase, wo sie als Goth-Helden mit dem Barry-Ryan-Cover „Eloise“ sich 1986 auf Platz drei der britischen Charts wiederfanden. Und gerade die letzten Jahre finden sich kaum wieder und all diese Phasen gibt es nun auf „Black Is The Night – The Definitive Anthology“.

Klar, hier gibt es nicht wirklich Rares oder alternative Takes? Dafür aber ein gutes Booklet, in dem die Geschichte der Band ziemlich genau beschrieben ist und man alte Plakate, Cover und Fotos bestaunen kann. Zudem gibt es einen Stammbaum, bei dem man nachvollziehen kann, wo die Bandmitglieder sonst noch tätig waren und es Kooperationen gab. Sehr aufschlussreich und informativ, was diese Zusammenstellung schonmal positiv hervorhebt.

Musikalisch sind 39 Stücke aus 43 Jahren Bandgeschichte auch üppig, und man muss feststellen, dass auch ihr bahnbrechendes Album „Damned, Damned, Damned“ hier ausreichend gewürdigt wird, gilt es doch als einer der ersten Langspieler der Punk-Geschichte und beinhaltet die Klassiker „Neat, Neat, Neat“, „Born To Kill“ und „New Rose“.

Auch schön ist, dass man ihre Post-Punkige-Phase mit Songs wie „New Rose“ nachvollziehen kann, und beim „Black Album“ haben sich die Verdammten auch mit leicht Psychedelischem beschäftigt, und das mündete später in Gothic und gutem Pop vom besagten „Eloise“ oder auch „Grimly Findish“. Oder neue Songs wie „Standing On The Edge Of Tomorrow“ oder das nur auf dieser Compilation zu findende „Black Is The Night“, das sicherlich nicht so viel Energie freisetzt wie die Frühwerke, aber dafür hymnisch ist.

Dazu dann noch Coverversionen von Love oder Jefferson Airplane. „Black Is The Night – The Definitive Antholgy“ ist also eine wirklich brauchbare und gelungene Übersicht von The Damned.

Erschienen bei: BMG

officialdamned.com