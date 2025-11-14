Catch As Catch Can – Nude

Seit 10 Jahren gibt es nun schon die Band Catch As Catch Can und zwei Alben haben sie herausgebracht. Zum Jubiläum gibt es eine neue 10inches mit insgesamt vier Stücke. Der Name ist „Nude“ und passend dazu das Cover welches Hautfarben ist und nur „Nude“ aufgedruckt ist. Hört man die Musik, stellt man fest dass es eine Quintecsense der Kassler Band ist.

Der Opener „Rock Oyster“ ist ein wilder Garage Song, der auch ein wenig psychobilly in sich trägt. Der Gesang ist verzerrt und die restlichen Instrumente kommen aus dem Bauch heraus. „Born To Rock“ fängt Klischeehaft mit einem Motorrad-Geräusch an und ist auch straighter, geordneter, macht aber auch keine Kompromisse.

„Love Leather“ ist dann auch ein Song der gerade ist, aber eindeutig ist es auch Punk mit Rock & Roll Attitüde. Das letzte Lied trägt den schwer sprechenden Namen „C.A.C.C.K.O.R.N.R.“ und ist dass zugänglichste Lied auf dieser kleinen Song-Sammlung. Ist auch Punk und auch rotzig, aber es hält auch Harmonien bereit und ist natürlich auch Rock.

„Nude“ ist mitreißend und auch ehrlich und spiegelt den Sound von Catch As Catch Can klar wieder. Macht Spaß und alles Gute! Auf die nächsten zehn Jahre.

Erschienen bei: La Pochette Surprise

https://catchascatchcan.bandcamp.com/music