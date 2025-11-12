Soulwax – All System Are Lying

Seit 30 Jahren sind Soulwax schon aktiv. Am Anfang hat man es nicht mitbekommen, aber diese Band hat schon in ihren Anfangstagen an ihrem Sound geschraubt. Aber schon beim Debüt „Leave The Story Unhold“ wurde ihr Alternative-Rock, mit jede Menge Groove und Tanzbarkeit versetzt. Dance ist also schon seit frühen Tagen ein wichtiger Bestandteil ihres Kosmos. Dieser wurde über die Jahre immer freizügiger.

Die beiden Gründer und Brüder David und Stephen Dewaele haben sicherlich diese Veränderung aktiv vorangetrieben. Das endete sogar darin dass die beiden als 2 Many DJs, als Plattenreiter unterwegs sind und auch dort Grenzen brechen. Sie legen alles auf, was irgendwie tanzbar ist, von Hip Hop über Rock bis zur elektronische Tanzmusik. Als Soulwax war sicherlich ihr Album „Any Minute Now“ ihr wichtigste Album, denn es kam gerade zu der Zeit heraus als Labels wie Kitsune oder DFA für Furore sorgte. Es war ein ungemein tanzbares Album.

„All System Are Lying“ ist das erste Album seit sieben Jahren und man muss sagen sie haben es nicht verlernt. Noch besser, dass neue Album ist eines der besten ihrer Karriere. Wobei man deren Output kaum unterhalb vergleichen kann. Soulwax sagen über diese neue Langspielplatte „dass es ein Rockalbum ist, nur ohne E-Gitarre“. Das ist durchaus ein guter Vergleich, denn die elektronische Klänge sind schon gegen den Strich gebürstet. „Daft ist playing at my House“ ist hier ein passenden Motto, wobei die belgische Band schon lange nicht mehr an Vergleiche und Referenzen angewiesen sind.

Soulwax schaffen es aber dass Lieder wie das Titelstück, schon mit dem knarzigen Sound, ihre Handschrift tragen. Das besagte Stück ist düster und auch deren Synthie-Pop Variante namens „Run Free“ weiß zu gefallen. Bei „Polaris“ findet man Italo-Disco-Erbgut und „Idiots In Love“ hätte auch dem DFA-Label veröffentlicht werden können. „Hot Like Sahara“ ist das einzige Stück, welches auch schon auf dem zweiten Soulwax Album „Much Against Everone´s Advice“ stammen können.

„All System Are Lying“ ist wieder ein typisches Soulwax Album geworden, welches wieder zeigt, wie weitläufig dass musikalische Verständnis, der Band ist. Zudem ist es auch eines der besten Alben von Soulwax.

Erschienen bei: Deewee / Because Music