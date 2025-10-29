The Wants – Bastard

The Wants ist ein Trio, welches 2019 die ersten Singles heraus gebracht haben. Ein Jahr später haben The Wants ihr erstes Album „Container“ veröffentlicht und danach war es um das New Yorker Trio recht ruhig geworden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht passiert ist.

The Wants haben eine ausgiebige Tour durch Europa abgeliefert und viele Shows waren auch „sold out“. Zudem waren die Musiker auch damit beschäftigt, das vorliegende Album „Bastard“ aufzunehmen. Bei „Bastard“ ist der Name zwar nicht Programm, aber es ist auch ein Album welches einen Herausfordert.

Die Musik hat Post-Punk, New Wave und meist bedrohliche elektronische Klänge in sich. Die Referenzen-Zutaten-Liste besteht meist aus älteren aber mutigen Helden wie etwa Alan Vega, Throbbing Gristle, P.I.L, Bauhaus aber auch Neunziger Acts wie Garbagfe und Smashing Pumpkins geben The Wants als Einflüsse an. Man merkt aber an diesen Referenzen, dass es Musiker sind, die meist musikalische Visionen haben.

The Wants haben vielleicht nicht die ganzen großen Gedanken, aber dennoch kann man den Amerikanern Mut schon bescheinigen. „87 Gas“ ist ein Beispiel, bei dem das Schlagzeug und die Gitarren sich wie Gewitterwolken zusammen ziehen und der Gesang fast ein wenig Billy Corgan klingt. So ein Song muss man erst einmal arrangieren. Bedrohlich klingen einige Momente, wie „All Comes At Once“, die aber vor allem vom treibenden Gesang angetrieben werden. Gerne sind die Songs zwar kompakt und dennoch schwer zu greifen, wie „Data Tumor“. Zu einem weil die Songs kaum Melodien haben, dafür aber Wut haben, die sich im brachial, opulenten Sound sich seinen Weg bannen.

Wenn man „Bastard“ mehrmals hört, stellt man doch fest dass der Name doch Programm ist.

Erschienen bei: STTT

https://thewantsnyc.bandcamp.com