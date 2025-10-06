Hollow Horse – Five

Es gibt Bands die schaffen es ewige Geheimtipp zu bleiben und zu diesen gehören Hollow Horse nicht. Man muss hier noch tiefer zu stapeln um die Bekanntheit realistisch ein zu ordnen. Die Band gibt es schon über 40 Jahren und 1987 haben sie eine EP die sie schlicht „EP“ betitelt veröffentlicht.

Danach haben allerdings Hollow Horse jahrelang kein Lebenszeichen von sich geben. Erst 2003 brachten sie mit „Five Year Diary“ ihr Debüt heraus und es folgten 2005 und 2008 weitere Alben. Jetzt ist das fünfte Werk, mit dem lustigen und irreführenden Titel „5“ draußen. Eilig hat es Kenny Little nicht. Er ist der Mastermind dieser Band und liebt sein ganzes Leben Musik, nur der Erfolg traf nie ein. Es wäre verwunderlich wenn es mit „5“ klappen würde, wobei damit rechnet die Glasgower Band auch nicht mehr.

Das liegt auch daran dass die musikalische Vorliebe von Kenny Little der Sophisticated Pop ist, doch eher eine Nischen-Genre ist. Wobei dieses vermeintlich kleine Genre hat schon große Bands von Prefab Sprout und Aztec Camera hervor gebracht. Auch Hollow Horse spielen diese Musik und diese ist auf ihrem neuen Werk zu hören. Es ist auf dem ersten Durchlauf dann auch eher ruhiger und die großen Momente winken einen nicht offen zu.

Diese zeigen sich erst später. „For Every Fall, There Is A Rise“ ist ein herrlich schwelgisch schöner Song, der Glanz hat und seinen Vorbildern in nichts nach steht. „Twice As Good And Half As Bad“ ist elegant mitsamt den Piano-Klang und Bläsern. „The Fire Is Worse Than The Falll“ ist dann ein schöne Pop-Nummer die auch von Orange Juice oder Style Council stammen können. Dabei hat seine Musik auch eine eigene Handschrift und ist meist ein wenig schwelgerisch und skizzenhafter als bei der Konkurrenz.

Oder wie Kenny Little sagte „Ich konnte nie schreiben wie Lennon/McCartney oder Bowie“, sagt Kenny. „Ich kann nur schreiben wie ich selbst.“.



