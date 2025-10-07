Yass – Feel Safe

Seit dreizehn Jahren gibt es nun die Band Yass und hinter diesen Namen stecken zwei Musiker, die uns schon tolle Undergrund-Musik beschert haben. Frank Otto und Markus Brengartner haben beide gemeinsam bei der Band Ten Volt Shock lärmenden Post-Punk erzeugt und auch bei der Punk-Band mit Potential, Maulgruppe sind beide dabei.

Yass ist somit ihr drittes Standbein und „Feel Safe“ und es ist das erste nach acht Jahren Funkstille. Mit der Stille ist es bei dieser Musik vorbei, sobald die Nadel auf dass Vinyl gleitet. Schon der Opener „In The Basement“ lässt keine Zeit zum Verschnaufen zu. Es klingt wie ein EBM-Track, welches mit einem harten Beat startet, dann treibendes Schlagzeug, Gesang der fast an DAF erinnert und dann gesellen sich düstere Gitarrenklänge hinzu.

„Go Hurt“ hingegen ist glassklarer Industrial-Sound, der eine beeindruckende Dynamik hat. Bei „NoBots“ würden auch Helden wie Ministry sich erfreuen und „Pulse“ hat technoide Strukturen. Ruhige Passagen tauchen meist nur in wenigen Augenblicke hervor, was aber nicht bedeutet dass sie klanglich nach geben.

Unter den Namen Yass machen die beiden ordentlichen Noise-Rock und bedienen sich vermeintlich alten Genres. Doch dies Genres wie Post-Punk, Industrial, EBM, Kraut und Noise bearbeiten sie neu auf und so klingt „Feel Safe“ frisch und mitreißend.

Erschienen bei: Crazyshane

https://yassband.bandcamp.com/album/feel-safe