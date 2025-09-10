Saltatio Mortis – Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall

Als Sänger Jörg Roth und der Drehleierspieler im Jahr 2000 mit anderen Musikern eine Straßenband gegründet haben, hätte sie nie geahnt was daraus wird. Sie haben ihre Karriere gesund wachsen lassen, und so haben sie viel der Mittelalter-Szene zu verdanken. Dort haben Saltatio Mortis sich ein sehr treues Stamm-Publikum erspielt. 2005 landeten sie mit ihrem fünften Album „Des Königs Henker“ das erste mal in den Charts.

Mittlerweile landeten die letzten fünf Alben auf den ersten Platz, Und auf den Straßen spielen sie auch nicht mehr, dafür bespielen sie die Main-Stages von Festivals wie das Rockharz oder Wacken Open Air. Saltatio Mortis haben in den letzten 25 Jahren viel erreicht und deswegen feiert die Band dieses mit einer ein neuen Compilation.

Macht auch Sinn, denn die einzige „Best Of“ stammt aus 2016 und gerade in den letzten zehn Jahren ist viel passiert. „Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“ ist der Name und ist beeindruckend umfassend. 50 Songs sind es geworden und die passen nur auf 3 CDs oder fünf Vinyl-Scheiben. Dabei hat die Band die Auswahl nicht selbst getroffen.

Die Auswahl wurde größtenteils von der Fanschar kuratiert, in Form eines Online Voting mit Vorschlage-Recht. Klar, dass die meisten Klassiker gewählt haben und das ist auch kaum eine Überraschung. Schön ist dass auch Lieder gewählt wurden, die man nicht sofort in Erwägung ziehen würde. Das ist dann der Vorteil, wenn man 50 Songs zulässt und dem Fanvolk zu Wort kommen lässt. Mit „Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“ haben Saltatio Mortis ein amtliches Übersicht ihrer Karriere abgeliefert, bei dem es nichts zu bemängeln gibt.

Erschienen bei: Univeral