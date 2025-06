Young Gun Silver Fox – Pleasure

Im ersten Moment dachte ich: Schon wieder ein neues Album vom Young Gun Silver Fox? Das Duo, bestehend aus Andy Platts und Shawn Lee, hat doch erst letztes Jahr eine Platte herausgebracht, die wir hier an dieser Stelle über den grünen Klee gelobt haben. Doch dass „Ticket To Shangri-La“ herauskam, liegt auch schon wieder drei Jahre zurück. Man merkt, wie schnell die Zeit sich dreht, was aber bei der Musik der beiden egal ist.

Denn diese ist auch auf ihrem mittlerweile fünften Album in zehn Jahren weiterhin zeitlos und dann doch in einem zeitlichen Korridor einzuordnen. Das sind noch immer die siebziger Jahre und musikalisch zwischen Yacht Rock, AOR-Rock-Pop, Soul und einer Prise Funk, ebenso ist ein wenig Disco dabei. Bei „Holding Back The Fire“ spielen sie genau diesen Disco-Sound, den man von Acts wie The Brother Johnsons oder auch Earth, Wind & Fire so schätzt. Beim Opener „Stevie & Sly“ ist auch ein schmissiger Groove vorhanden, der den Idolen Stevie Wonder und Sly Stone huldigt. Dabei ist dieser Song dann auf die Disco-Sounds bezogen, die die beiden Idole auch teilweise bearbeitet haben.

Andy Platts und Shawn Lees Stärke ist aber das mittlere Tempo, kurz vor der Balladen-Geschwindigkeit. Diese bekommen sie hin, ohne dass die Musik irgendwie Kitsch oder Schmalz ansetzt. Im Gegenteil, sie klingen frisch und zeitlos. Man muss nur einmal „Born To Dream“ anhören, dort sprühen Lebensfreude und die Sonne nur so heraus. Man hat bei „Pleasure“ das Gefühl, dass die Sonne nur mehr durchflutet als zuvor. Aber auch das gewisse Laid-Back-Feeling macht sich hier noch mehr breit.

Wie ich bei jedem neuen Album von Young Gun Silver Fox schreibe, muss ich auch hier folgenden Satz schreiben: Die beiden verfeinern ihren Sound immer weiter zur Perfektion. Eigentlich denkt man bei jeder LP, dass sie dieses Ziel erreicht haben, und dann toppen es Young Gun Silver Fox doch wieder.

Erschienen bei: Legere Records / Broken Silence

https://www.younggunsilverfox.com/