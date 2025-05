Viagra Boys – Viagr Aboys

Es ist ja nicht so dass der Sound der Viagra Boys, der Schmutz abhanden gekommen, aber seit dem letzten Album „Cave World“ geht es nicht mehr so herrlich abgeranzt zu. Immerhin haben sie sich die schwedischen Radau-Brüder immerhin einen Namen mit „gegen den Strich gebürsteten Sound“ gemacht.

„Vagr Boys“ ist dass vierte Album der Band und es ist schon glatter. Doch dass ist nicht schlimm, denn wir befinden hier uns im Band eigenen Maßstab, für andere Bands wäre der Sound noch immer so dreckig wie nur irgendwas. Vor allem ist die Band um Sebastian Murphy mutig was die Arrangements angeht.

Ein Paradebeispiel ist „Store Policy“, der Bass grollt bösartig, das Schlagzeug zuckt dauerhaft nervös, Synthie-Klänge fiebsen und Saxophon und Queerflöte mischen sich auch ein. Ja, dass Saxophon bleibt weiterhin ein gern gesehener Gast auf der Instrumenten-Gästeliste und so zettelt es bei „Nest In Show pt IV“ einen Streit an. Ja, Chaos ist noch ein Antriebsmittel bei dieser Band und so enden Songs wie bei „The Bog Body“.

Aber auf dieser neuen Scheibe sind viele Songs auch recht aufgeräumt. „Uno II“ ist ein Song, der Beat ist glatt und ein paar andere Keyboard-Klänge schlängel sich herum. Wobei bei diesem Song dass ungewöhnliche im Text liegt. Denn Sebastian Murphy erzählt hier die Gesichte seines italienischen Windhund, der starke Zahnprobleme hatte und er fragt sich wie es sich fühlt wenn er beim Tierarzt ist. Wobei sonderbares Storytelling gehört ja zur Viagra Boys-DNA.

Ebenfalls typisch ist dass Frontmann Sebastian Murphy hier mal singt, dann aber auch bellt, krächzt, schreit und sich stimmlich vorausgabt und somit den Chaos noch mehr Zunder gibt. Auffallend ist diesmal wie weit sich die Viagra Boys musikalisch geöffnet haben. Denn neben den wilden Post-Punk hört man bei „Pyramid Of Health“ Slacker-Country-Sounds. „Man Made Of Meat“ ist ein Indie-Tanzhit und an eingen Stellen klingen sie ungewohnt zurück haltend.

Das schöne bei den Viagra Boys ist dass sie einen immer wieder überraschen, sei es bei den Text oder musikalisch und auch an der allgemeinen Ausrichtung. Es bleibt immer spannend.

Erschienen bei: Shrimprech Enterprises

https://www.vboysstockholm.com/