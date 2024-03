Urban Projekt – All Up

Als das Album „All Up“ von Urban Projekt vor mir lag und ich mir das Vinyl mitsamt, Cover vor mir lag, dachte ich dass es elektronische Musik vom Schlage Schiller ist. Also Musik die ein wenig Trance hat und gepaart ein Hang zum esoterischen Sound hat. Ich muss auch gestehen dass mir die Band Urban Projekt nichts sagte.

Dabei ist die Band aus Aachen / Düren schon preis-gekrönt mit den deutschen Rock / Pop Preis. Im Jahr 2022 sahnten die Musiker in den Kategorie „bester alternativer Gesang“ und „beste Progressive Band“. Also müssen sie etwas können. „All Up“ ist dass neuste Album und was man zugeben muss, dass der Gesang wirklich gut ist. Die Sängerin Yen Anetzberger ist ziemlich vielseitig und beheerscht auch alle Zwischentöne gut. Auch hat sie ein gesangliches Volumen, welches Rock genauso wie Funk einbaut.

Denn man muss gestehen dass die Band Progressive ebenso vielseitig darstellt, denn die Band variiert bei nahezu jedem Song der Sound, Tempo aber auch die Gesamt-Ästhetik. Das führt dazu das man neben Progressiven-Klängen, auch Blues, Funk zu finden ist.

Was wenigen Band gelingt aber dem Urban Projekt gekonnt umsetzt ist, dass die acht Lieder einen richtigen Live-Eindruck vermitteln. Man merkt sofort dass es eine unglaubliche packende Live-Band sein müssen.

Erschienen bei: Drobs

https://www.urbanproject-music.de/