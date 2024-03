DJ Shadow – Action Adventure

Als DJ Shadow 1996 sein Debüt „Endtroducing“ herausbrachte, avancierte es schnell zum Klassiker . Vor allem den Mut ein ganzes Album mit Samples herauszubringen, sorgte dafür dass Joshua Paul Davis den Hip Hop revolutionierte. Nicht umsonst ist auf der Webseite acclaimed Music, ist „Endtroducing“ auf Platz 79 der besten Platten aller Zeiten gelistet.

An dieses Niveau ist DJ Shadow nie wieder herangekommen. Viele Platten die danach kamen, fehlte einfach dieses Einzigartige. Auch sein neuste Langspielplatte übertrifft sein Klassiker nicht, wobei dass auch keiner erwartet hat. Bei einem neuen Album von ihm wartet man auch immer auf ungewöhnliche Samples.

Das ist auch diesmal der Fall, wenn auch nicht so viele vorhanden sind. Aber wer käme auf die Idee, den wilden Proto-Punk mit wilden Persuccions „Loose Goose“ zu verwenden. Wer in den 70er Jahren linke Schallplatten gesammelt hat, dem sagt die kritische deutsche Band Schmetterling sofort etwas, dessen eher unbekanntes Lied „Schmetterband“ hat DJ Shadow für „Witches vs. Walocks“ die Vocals entwendet und dieses in kleine Teile geschnippelt. Dieses ist sicherlich eines der besten Stücke auf „Action Adventure“.

Ansonsten muss man sich erstmal anfreunden, denn es handelt sich zum größtenteils um instrumentale Lieder und vieles hat ein achtziger Jahre Touch. Schon der Opener „Ozone Scraper“ offnbart offenherzig dieses und so klingt es wie „Take on me“ von A-ha und man muss gestehen es ist schon ein wenig plump.

esser ist wenn DJ Shadow wie „You Played Me“ Funk aus der Zeit wieder zurückholt. Oder bei „A Narrow Escape“ begibt sich der leidenschaftliche Plattensammler dem Electro-Funk. Was bei „Action Adventure“ nicht vorhanden sind und auf den letzten LPs immer zu finden war, sind irgendwelche Gäste. Diesmal werkelte DS Shadow ganz alleine wo sich hin und ein wenig fehlt der Output von außen .Auch wenn „Action Adventure“ bei weitem nicht an den ersten Alben heranreicht macht dieses Album doch Spaß und nach mehreren Durchläufen wächst es ein wenig.

Erschienen bei: Mass Appeal

https://djshadow.com/