David Nesselhauf – A Guide To Afrokraut III

Mittlerweile kann man schon sagen, dass David Nesselhauf einer der umtriebigsten Musiker Hamburgs ist. Er ist in mehreren Bands dabei, und letztens haben wir über The Angels Of Libra hier berichtet, wo er mitwirkt. Aber auch bei der heimlichen Lieblings-Supergroup, den Hamburger Spinners, spielt er mit.

2016 hat der Produzent und Musikliebhaber den ersten Teil von „A Guide To Afrokraut“ herausgebracht. Was sich wie eine lieb erstellte Compilation anhört, war ein ebenso lieb erstelltes Album, wo David Nesselhauf an der musikalischen Pflanze namens Krautrock forschte und bis tief ins Wurzelwerk fühlte. Er fand auch jede Menge Afrosounds. Dieses Forschungsgebiet der Pflanzenkunde scheint David Nesselhauf sehr zu faszinieren, immerhin ist nun schon die dritte Ausgabe von „A Guide To Afrokraut“ erschienen.

Bei diesem Teil legt er aber mehr den krautigen Teil offen, und man muss auch sagen, dass es nicht klassischer Krautrock ist, und auch Afrosounds sind diesmal nicht ganz so umtriebig. Dafür richten sich die Blätter mehr in Richtung Himmel. Man kann es schon am Cover der Platte erkennen, dass es diesmal sehr spacig zugeht. Die Sounds haben viel Platz am Firmament und auch einen retrospektiven Stil in sich. Doch es ist nicht angestaubt, sondern es macht Spaß, der Musik zu folgen.

Die Musik ist immer im Wandel, und man ist immer wieder überrascht, wie stimmig es am Ende ist. Es liegt daran, dass der spacige Sound von gut temperierter Electronica-Musik zusammengehalten wird, und das ganze auch zwischen alten Helden wie Silver Apples oder im weitesten Sinne auch The Soft Machine wandelt und dennoch immer eine Leichtigkeit in hat. Die Blätter bekommen auch genug Sonnenlicht, um weiter zu wachsen und zu wuchern.

Was auch auffällt, ist, dass „A Guide To Afrokraut III“ überhaupt nicht überladen ist, und so bemerkt man auch, dass manchmal sogar funkige Rhythmen erkennbar sind, wie bei „Down The Abyss“, und selbst dass sie den achtziger Jahre New Romantic Hit „Fade To Grey“ eindeutig zitieren, ohne dass es hier hervorsticht, macht dieses Album so wertvoll.

Erschienen bei: Legeres Recordings / Broken Silence

