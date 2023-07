Laura Llorens & The Shadow Of Love – No Love No Peace

Laura Llorens macht schon lange Musik, und das bemerkt man daran, dass die entscheidenden Weichen vor zehn Jahren gestellt wurden. 2013 traf die Musikerin Ludovic Bors, Besitzer des Labels Qsounds Recordings, und seitdem hat ihre Folk-Musik sich völlig verändert.

Man kann sagen, dass dieses Genre fast komplett dem Soul und Funk Platz gemacht hat. Auch dass ihre Songs in Englisch und Französisch gesungen wurden, ist ein wenig Geschichte, denn auf dem neuesten Album „No Love No Peace“ singt sie nur auf Englisch. Vielleicht lässt sich somit das wichtige Titelthema so einfach besser transportieren. Denn selten war dieses Motto so wichtig wie seit dem Ukraine-Krieg.

Doch wer jetzt nachdenkliche Musik erwartet, der wird sich wundern. Mit ihrer Band „ The Shadow Of Love“ erlebt man eine Band, die bei einem Konzert gut klingt. Das soll bedeuten, dass es stimmig ist, und dennoch hat man das Gefühl, dass eingeschlagene Wege nicht immer weiter verfolgt werden müssen. Deswegen gibt es immer mal wieder Überraschungen wie eine Wah-Wah-Gitarre, die immer wieder ihren Weg findet, oder versteckte Blues-Gitarren. Es ist kein Folk mehr, aber durchaus Rockmusik mit Groove vorhanden. Dazu galante Streicher, die fast schon Disco-Glanz verströmen.

Ja, Laura Llorens und ihre Mitmusiker trauen sich etwas, wie den ungewöhnlichen Songaufbau bei „Nobody“, der zeitweise ein hoppelndes Tempo hat, um dann einen Break zu erleben, um so zu klingen, als wäre das Lied gleich zu Ende. Die Band türmt ihr Können auf, doch das dient dazu, dem Blues Platz zu machen. „Magic Love“ ist ein instrumentales Lied mit psychedelischen Ausflügen. Bei „Deep Fired Butter“ erkennt man, dass Laura Llorens das hat, was man gemeinhin als „Röhre“ bezeichnet, also eine kraftvolle Stimme, die sich gut in den Vordergrund stellen kann.

Wobei man auch gestehen muss, dass sie in ein, zwei Momenten auf „No Love No Peace“ nicht immer alle Lagen so gut meistert wie die kräftigen. Doch das fällt nicht ins Gewicht, denn man findet Musik, die ehrlich ist und auch heute noch beeindruckt und Menschen dazu bringt, auf Konzerte zu gehen.

Erschienen bei: Qsounds Recordings / Broken Silence

www.qsoundsrecordings.fr