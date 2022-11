Luke Evans – A Song For You

Man muss schon feststellen, bei Luke Eveans stimmt alles. Er ist als Schauspieler erfolgreich, sieht wirklich gut aus, und seit 2019 singt er auch. Jetzt ist sein zweites Album „A Song For You“ erschienen, und wieder hat der Waliser ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Denn kurz vor Weihnachten passt seine Musik dann doch am besten.

Zumal sich Luke Evans diesmal fast ausschließlich bekannten Songs widmet. Lediglich zwei Songs sind aus seiner Feder. „Horizons Blue“ ist eines davon und kommt im sanften Bar Lounge Jazz daher, bei dem das Schlagzeug gestrichen statt geschlagen wird. „Busy Breaking Eyes“ ist das zweite Lied, bei dem man von elegantem Pop im amerikanischen Stil reden kann. Luke Evans klingt gerne wie amerikanische Künstler der alten Schule, also zu Zeiten, als die Musiker gerne noch Anzug trugen und sich von einem Orchester im Rücken begleiten ließen.

Da macht es auch Sinn, dass Luke Evans hier viele große Klassiker der Musik interpretiert. Allen voran „My Way“, welches man von Frank Sinatra kennt (allerdings ursprünglich von Paul Anka), bei dem er auch viel Gefühl hineinbringt, aber ein wenig weniger Bombast zulässt. Simon and Garfunkels „Bridge Over Trouble Water“ hingegen wurde ein wenig auf Glanz poliert, aber dennoch steht es Luke Evans gut zu Gesicht. Auch Westlifes „You Raise Me Up“ ist stimmig, und selbst R.E.M.s „Everybody Hurts“ passt.

Dazu gibt es dann noch zwei Duette mit Schauspielkollegin Nicole Kidman und Charlotte Church, und die sorgen für große Gefühle. Da wir kurz vor Weihnachten sind, dürfen „Last Christmas“ und „Silent Night“ nicht fehlen.

Erschienen bei: BMG

https://www.facebook.com/therealLukeEvans