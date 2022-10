Sam Shaky – Arctic Americana

Kouvola ist die meistgehasste Stadt in Finnland, wenn man den Mythen glauben mag. Deswegen lagen von Beginn an Steine in der Karriere von Sam Shaky. Dieser stammt aus der südfinnischen Stadt und hat es dennoch schon weit gebracht.

Seine erste Single „Tomorrow“ landete ganz oben bei den Spotify-Charts in seiner Heimat, und die nachfolgende Single „Don´t Let Go“ setzte sich in den Top Ten der Charts fest. Wobei das alles schon alles vier Jahre zurück liegt, und erst jetzt gibt es sein Erstlingswerk in Langformat. Eilig hatte er es scheinbar nicht, und so hat er sich Zeit genommen.

Herausgekommen ist ein Album, welches durchaus bunt gemischt ist und dennoch das Ziel hat, vielen zu gefallen. Das bedeutet, dass die Songs alternative rockend sind und auch eine nordische Dunkelheit und Schmerz in sich tragen, aber dennoch für eingängige Melodien zu haben sind. Mit Songs wie „Don´t Play With The Devil“ und „Where Are We Running“ bewirbt sich Sam Shaky schon für die große Stadion-Bühne. Denn an Hymnen und Pathos mangelt es den Songs nicht, und auch werden die Songs aufgemotzt.

Dabei werden auch gerne mal elektronische Klänge benutzt, um einen kraftvollen Songtorso zu schmieden, und so kann man sagen, dass der Finne auch durchaus international Anschluss sucht und Acts wie Imagine Dragons nacheifert. Trotzdem gibt es dann auch Songs die noch nicht ganz die große Weltbühne kapern werden. Das liegt ein wenig daran, dass an manchen Stellen der Biss noch ein wenig fehlt, aber das kann ja noch kommen.

Erschienen bei: Sam Shaky

https://www.samshaky.com/